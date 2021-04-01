عدد جديد من « الاديب الثقافية»

متابعة الصباح الجديد:

صدر العدد الجديد ( 239 ) من « الأديب الثقافية « التي يرأس تحريرها الكاتب العراقي عباس عبد جاسم، متضمنا ً عديد الموضوعات الثقافية.

في حقل « فكر» كتب الدكتور فارس عزيز المدرِّس: موضوعة جديدة عن « حَواريو الأدب وأوثانه « تضمنت « مراجعات في الحداثة والقيمة « طرح فيها « عوامل تطوير الأدب في الوضع الاعتيادي « وقد تنبّه فيها الى « ان التغييرات التي شهدها العالم أحدثت ارتباكا ً شديدا ً في المستوى الفكري والنفسي ، بحيث ان خلخلة المفاهيم التي كانت تدعم هذه الطاقة اصابها قصور وتراجع لا يخفى على متأمل ؛ وهذا ما أحدث فجوة في مجال الثقافة والأدب ، بحيث لم تتغيّر المعايير الثقافية والفنية وحدها ، بل تغيَرت الغائية التي طالما انطلقت منها « وكيف خضع « قسم من التوجَهات النقدية الحداثية لتصنيف جبري ، دون ان يكون لهذا التصنيف القدرة التكاملية على تقييم تلك التوجهات عمليا ً» حتى « وقعنا فريسة لهاجس التغيير، دون الخضوع لمعايير تتناسب وضخامة هذا التغيير وسعتِه ، والسبب يعود الى خلخلة المعايير المعرفية التي كان لها أن تحكم سير تلك العملية ؛ لو تمت على وفق منهجية أكثر ارتباطا ً بمنهجيات العلم وأرسخ صلة بالجدوى العملية من الأدب».

وهنا ينبغي الاعتراف اننا إزاء مفكر لم يكتب بحثا ً مجرّداً قائما بذاته ولذاته ، وانما يقوم بتفكيك « تاريخ الأخطاء» من منطلق إن ثلث التاريخ العقلي للبشر هو تاريخ الاخطاء « ، لهذا فإن ما يرمي إليه تحديدا ً هو تفكيك « الموقف السطحي « من الحداثة وأحيانا ً العبثي ، أي التعامل غير المنهجي معها من حيث القبول والخضوع ، ثم النفي لا حقا ً، دون اعتبار لحجم الخلل والإقصاء الناجم عن ذلك الخضوع».

وفي حقل « رأي ثقافي عام، كتب الناقد والكاتب حسب الله يحيى مقالة في «تثقيف وزارة الثقافة»،

وفيها يتساءل منذ البدء : « هل ستعد وزارة الثقافة هذه السطور، سطورا ً عدوانية أو معارضة في أفضل المواصفات أم انها ستتعافى ؟ « وخاصة « إن فشل عدد من مديريات وزارة الثقافة يعود أساسا ً الى غياب الوعي والمعرفة بطبيعة العمل وطنيا ً وفنيا ً وبشريا ً « ويرى الكاتب ان وزارة الثقافة تحتاج الى نقلة ثقافية نوعية على مستويين: