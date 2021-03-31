حسن أحمد: الأجواء متاحة لعودة الطلبة إلى وضعه الطبيعي

علي يوسف يتطلع لعودة مؤثرة في صفوف الشرطة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد مدرب الطلبة، حسن أحمد، أن الفريق يمر بحالة معنوية طيبة بعد دخوله في معسكر تدريبي بمدينة أربيل، مما ساهم في إبعاد اللاعبين عن الضغط النفسي.وقال حسن «الإدارة الجديدة نجحت في تأمين معسكر للفريق في أربيل، لعب دورًا في رفع الضغوطات عن اللاعبين».

وأضاف «ندخل مباراة السبت المقبل أمام الديوانية في الجولة 26 من الدوري بروح عالية، الفريق اكتملت صفوفه وعاد اللاعبون المصابون».وشدد «كل الأجواء متاحة لعودة الطلبة إلى وضعه الطبيعي. الطلبة لا يتحمل نزيف النقاط، الظروف الصعبة التي مر بها الفريق ذهبت من دون رجعة».

وأتم «هناك استقرار نفسي وإداري انعكس بشكل واضح على نفسية اللاعبين، وبالتالي نراهن على استقرارنا لتحقيق نتائج مميزة».يشار إلى أن الطلبة يحتل المركز 17 في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 24 نقطة.

من جانب اخر، أبدى الدكتور يحيى علوان، مدرب النفط السابق، استغرابه من قرار الإدارة بإقالته رغم أن نتائج الفريق جيدة تحت قيادته.وقال علوان «النفط قدم أداء جيدا في أغلب مباريات الدوري وحققنا نتائج مميزة، بدليل أن الفريق يحتل المركز السادس برغم الظروف الصعبة التي يمر بها هذا الموسم، حيث نعاني من ضائقة مالية خانقة».

وأضاف «النفط فقد في هذا الموسم عددا من نجومه وانتقالهم صوب الأندية الأخرى ناهيك عن الإصابات الكثيرة، حتى أن في بعض المباريات تعرض الخط الأمامي بكامله للإصابة ولم أجد من يشترك في المباراة مع ذلك حافظنا على نتائجنا المميزة».

وتابع علوان «مقتنع تماما بما قدمته مع الفريق ونتائجنا وفق ظروف النادي تعد ممتازة»، موضحا أنه لم يتقدم باستقالته مثلما يشاع في الوسط الرياضي، بل أن الإدارة اتخذت قرارا بإقالته وهو يجهل الأسباب. يشار إلى أن نادي النفط يحتل المركز السادس برصيد 35 نقطة بعد مرور 25 جولة من الدوري الممتاز.

وأعلنت الهيئة الإدارية لنادي النفط، تعيين باسم قاسم مدربًا للفريق، خلفا ليحيى علوان الذي أنهى مهام عمله بالتراضي مع إدارة النادي.ويأتي ذلك في ظل النتائج السلبية للنفط في الدوري بجانب الخروج من بطولة الكأس بركلات الترجيح أمام الحدود.

وأثنى أمين سر النادي مشتاق كاظم على الجهود التي قدمها المدرب يحيى علوان، مشيرًا إلى أن إدارة النادي اتفقت معه على فسخ العقد بالتراضي.وأضاف: «على الفور تم فتح قنوات الاتصال مع باسم قاسم لتسلم مهمة قيادة الفريق ومن جانبه وافق على تولي المهمة».

إلى ذلك، أبدى لاعب الشرطة، علي يوسف، سعادته بالعودة إلى الملاعب، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة.وشارك يوسف في الدقائق الأخيرة من عمر مواجهة الشرطة أمام أمانة بغداد في بطولة كأس العراق.

وقال يوسف «العودة مجددًا إلى الملاعب، شعور طال انتظاره، بعدما تعرضت لقطع في الرباط الصليبي، وخضعت لتدخل جراحي».وأضاف «تجاوزت عملية التأهيل ودخلت فترة طويلة في التدريبات الجماعية، والآن وضعي جيد».

وأشار إلى أن هدفه في المباريات المقبلة، استعادة مكانه في تشكيل الفريق، والمساهمة في تحقيق نتائج طيبة تليق بنادي الشرطة، مع كسب ثقة الجهاز الفني.يشار إلى أن علي يوسف تعرض لقطع في الرباط الصليبي، بعد تدخل حارس مرمى الكهرباء في الجولة الثانية من مباراة الفريقين في فبراير/شباط من العام الماضي.