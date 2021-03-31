درجال يثني على موقف قطر في الانسحاب من ملف خليج 25

فريق تفتيش يصل البصرة الأسبوع المقبل

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعرب وزير الشباب والرياضة العراقي، عدنان درجال، عن شكره وامتنانه للاتحاد القطري لكرة القدم ورئيسه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وجاء ذلك، تقديرا لموقف الاتحاد القطري، الذي قرر الاعتذار عن استضافة خليجي 25، ووجه رسالة إلى الأمين العام للاتحاد الخليجي، جاسم الرميحي، يدعم فيها استضافة العراق للبطولة.وقال درجال في بيان للوزارة: «الأشقاء في دولة قطر محط فخر وتقدير جماهير وشعب العراق، ويسجلون السبق كما هو معهود عنهم بكل همة وإقدام وعمل مشرف يَعزُ العرب في مختلف الميادين».وأضاف: «نثمن موقفهم الداعم لاستضافة البصرة خليجي 25، الذي يؤكد عمق ووثاقة العلاقات الأخويّة التي تربط بين بلدينًا وشعبينًا».

وختم: «واثقون أن مواقف الأشقاء في دول الخليج ستكون كموقف دولة قطر، لدعم حق العراق في استضافة البطولة».

من جانبها، اعلنت الهيأة التطبيعية رسمياً استضافة العراق لبطولة خليجي 25.. وتقدم رئيسُ الهيأة إياد بنيان، في بيان بوافر الاحترام وعظيمِ الامتنان إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لجهودهما المبذولة وسعيهما الحثيث في إنجاز متطلبات ملف خليجي ٢٥.

كما قدم بنيان شكره لرؤساءَ الاتحادات الخليجيّة على التعامل الأخوي، وعلى الثقة التي منحوها للعراق بتنظيم خليجي ٢٥، وبالخصوص الاتحاد القطري على موقفه النبيل من إسناد ملف البصرة.

فيما بارك للشعبِ العراقي بعد إعلان قرار الاستضافة، ويتطلعُ إلى التعاون الواسع بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الرياضية لإظهار خليجي ٢٥ بالمظهر اللائق الذي يتناسب وأهمية البطولة لدى شعوب المنطقة، والسعي إلى أن تكون من أفضل البطولات الخليجية بتكاتف الجميع، وكان الإتحاد القطري بكرة القدم اعلن تنازله عن استضافة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين إلى العراق.

وتقدمُ رئيسُ الهيأة التطبيعية (إياد بنيان) بوافر الاحترام وعظيمِ الامتنان إلى رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، ووزير الشباب والرياضة عدنان درجال، لجهودهما المبذولة وسعيهما الحثيث في إنجاز متطلبات ملف خليجي ٢٥.

ويشكرُ رئيسُ التطبيعية رؤساءَ الاتحادات الخليجيّة على التعامل الأخوي، وخطواتهم الجادة في تحقيق الهدف المنشود وبالخصوص الاتحاد القطري على موقفه النبيل من إسناد ملف البصرة.

ويتطلع رئيسُ التطبيعية (إياد بنيان) إلى التعاون الواسع بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الرياضية لإظهار خليجي ٢٥ بالمظهر اللائق الذي يتناسب وأهمية البطولة لدى شعوب المنطقة، والسعي إلى أن تكون من أفضل البطولات الخليجية بتكاتف الجميع.

وكشف مصدر خليجي مقرب من المكتب التنفيذي لكأس الخليج العربي، أن لجنة تفتيش خليجية ستصل البصرة الإسبوع المقبل للإطلاع على المنشآت الرياضية في المحافظة قبل تكليف العراق بتنظيم النسخة 25 من البطولة.

وقال المصدر إن “لجنة تفتيش خليجية ستصل الاسبوع المقبل الى البصرة برئاسة الدكتور حميد الشيباني عضو المكتب التنفيذي لكأس الخليج وعدد من الاعضاء للإطلاع على المنشآت الرياضية في البصرة قبل تكليفها بتنظيم خليجي 25”.

وكان الاتحاد القطري قد أرسل كتاباً رسميا الى الامين العام لكأس الخليج العربي ضمنه رفض القطريين في أن يكونوا البديل للعراق في تنظيم خليجي 25 ، مؤكدين انهم “يسعون في أن تنظم البصرة النسخة 25”.

من جانبه، علق الاعلامي الرياضي القطري، خالد جاسم، على إسناد بطولة كأس الخليج بنسختها الخامسة والعشرين الى العراق..وقال جاسم في تغريدة على تويتر: «خبر تنازل اتحادنا القطري عن منافسة العراق على استضافة خليجي25 أفرحني بشكل كبير على المستوى المهني والشخصي، لأن الشعب العراقي يستحق ان يفرح بأستضافة الخليجين في العراق العظيم».

وأضاف «الأهم الآن ان تقوم الاتحادات الخليجية بدعم العراقيين ومساندتهم على نجاح استضافة كأس الخليج في البصرة».وكانت قطر أعلنت عن تنازلها الى العراق في حق استضافة بطولة خليجي 25.

وقدم رئيسُ الهيأة التطبيعية إياد بنيان شكره لرؤساءَ الاتحادات الخليجيّة على التعامل الأخوي، وخطواتهم الجادة في تحقيق الهدف المنشود وبالخصوص الاتحاد القطري على موقفه النبيل من إسناد ملف البصرة.

ويتطلع بنيان إلى التعاون الواسع بين الجهات الحكومية والمحلية والمؤسسات الرياضية لإظهار خليجي ٢٥ بالمظهر اللائق الذي يتناسب وأهمية البطولة لدى شعوب المنطقة، والسعي إلى أن تكون من أفضل البطولات الخليجية بتكاتف الجميع».