“قبر في بحر”.. مجموعة بالإنكليزية لحسام الدين محمد

متابعة الصباح الجديد:

صدرت حديثًا عن دار نشر بولويل البريطانية مجموعة شعرية بالإنكليزية للشاعر والكاتب السوري المقيم في بريطانيا، حسام الدين محمد، بعنوان “Grave Seas”، وكذلك عن فعالية على موقع زووم لإطلاق الكتاب دعت فيها عددًا من الشعراء والكتاب وأصدقاء الكاتب والمهتمين بالثقافة والشعر.

تضمنت المجموعة مقدمة بعنوان “أحجية سورية”، وست عشرة قصيدة حملت عناوين: English، قطارات، عشاء الجندي الأخير، القوارب قادمة، جميلات نائمات، سفينة ضائعة، ساعدوا الذئب، سيف دمشقي، اتصال مقطوع، المقبرة السعيدة، لعبة الموتى، تنجيم الماضي، محمدنامه، القنفذ، بوذا الحديقة و”جمعية الشعراء الموتى”.

حمل غلاف الكتاب ثلاثة آراء في المجموعة، فقال الناقد السوري خلدون الشمعة إن المجموعة “سرد متميز يدفعك لقراءته بأسلوب مزركش بسيرة الكاتب”، وأنه “يعرض بتمكن مثير للإعجاب مواد معقدة، حيث يستكشف النص مفهومًا ألقًا مليئًا بالقوة والبراعة”، فيما اعتبرت الكاتبة والشاعرة العراقية، هيفاء زنكنة، أن الشاعر يحاول، عبر الشخوص العديدة التي تنطق في قصائده، “الإمساك بأحلام الحب والأمل لأولئك الذين يحاولون البقاء أحياء في الأزمنة المظلمة”. أما الشاعر والكاتب العراقي، جبّار ياسين، فرأى أن الشاعر “ينظر بوعي الغريب، حيث المكان البعيد واللحظة السحيقة القدم ضاعا للأبد”، مقارنًا إياه بالشاعر العربي القديم الواقف على الأطلال، غير أن قصائد حسام “بدلًا من ذلك، تقف أمام كوارث الحاضر لتعزية نفسه”، “حيث الكلمات هي عزاء الروح”.

لوحة الغلاف للفنان التشكيلي والشاعر السوري، إسماعيل الرفاعي.

المجموعة ستصدر بترجمة عربية عن دار المتوسط بعنوان “قبر في بحر”.

حسام الدين محمد كاتب وشاعر وصحافي من مواليد دمشق عام 1960، وهو يقيم ويعمل في لندن