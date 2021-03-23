نواب يتوقعون تجاوز المشكلة وتمرير قانون الموازنة بضمنه حصة الاقليم

وفد حكومة الاقليم سيعود إلى بغداد الأسبوع المقبل

السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي

توقع نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، ان يتم تجاوز المشكلة التي وصفها بالصغيرة التي ظهرت في اللحظات الاخيرة في الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية.

واضاف حداد في تصريح تابعته الصباح الجديد، “انا متفائل بان يتم تجاوز المشكلة الصغيرة التي طرأت وعرقلت الاتفاق النهائي بين اربيل وبغداد وادت الى تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان مقررا ان يتم التصويت فيها على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

واوضح ان المشكلة لم تكن بين الكرد والاطراف الاخرى، بل هي كانت بين الاطراف الشيعية ذاتها التي كان لديها مطالب تسعى لادارجها ضمن قانون الموازنة.

واشار حداد، الى ان الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية لم يجر الغاؤه، لكن هناك بعض المشاكل والعقبات امام قانون الموازنة بنحو عام، نظرا لان كل كتلة وحزب يريد عبر تثبيت بعض البنود والمواد ارضاء جماهيره.

وكان رئيس رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، قد دعا في بيان بمناسبة اعياد نوروز، الحكومة الاتحادية إلى الوفاء بواجباتها في تنفيذ كامل بنود الدستور من أجل استباب الأمن وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق.

يأتي ذلك عقب مباحثات مارثونية مكثفة اجراها وفد حكومة الاقليم برأسة نائب رئيس الحكومة قٌباد طالباني، لتثبيت حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لعام 2021.

وقررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الموازنة الى يوم السبت المقبل الساعة الواحدة بعد الظهر، “بالنظر لاستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق” بعد إلغاء الاتفاق الذي أعلن عن التوصل إليه يوم أمس الجمعة، بين الأطراف الشيعية ووفد إقليم كردستان بشأن الموازنة.

وتضمن اتفاق يوم أمس، تطبيق قانون الإدارة المالية في حال عدم تنفيذ أي طرف ما عليه من التزامات بمقتضى قانون الموازنة، واستقطاع المبالغ بالقدر الذي يقابل الكمية المنقوصة من 250 ألف برميل من النفط، الذي يجب على إقليم كردستان تسليمه لشركة تسويق النفط سومو.

و180 ألف برميل لسد تكاليف الإنتاج والتصدير و20 ألف برميل عن البترودولار، على ألا يقل ما يسلمه إلاقليم إلى شركة سومو من النفط عن 250 ألف برميل.