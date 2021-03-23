درجال يعلن قراراً بخصوص أرث النجم الراحل أحمد راضي

يبحث مع أوبير إقامة مباراة تجمع نجوم العراق وفرنسا السابقين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأحد، تبني حل قضية نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، لا سيما وأنه سبق لهُ التواصل مع عائلته.

وشَددَ درجال في بيان «على ضمان حقوق عائلته كواجب وطني إنساني لاينبغي أن يشك فيه أحد».وأضاف أنه متواصل مع أهل الشأن فيما يخص منزل الراحل راضي، وجميع المتعلقات في طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة بما يوازي مكانة وجماهيرية النجم المبدع، إذ ينال هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام الحكومي».وكانت عائلة الكابتن الراحل احمد راضي اضطرت ، لعرض منزلها للبيع في العاصمة الاردنية عمان لسد القرض الحكومي.

وذكر المحامي امير الدعمي نقلآ عن عائلة الراحل الكابتن احمد راضي في بيان ان «مواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبر بيع بيت الكابتن احمد راضي وهو الارث الوحيد الذي تركه الراحل وقد جائتني تساؤلات كثيرة مستفسرة عن صحة الخبر وان الكابتن كان قد اقترض من الدولة مبلغ لمشروع يقيمه في بغداد فيه جانب رياضي واستثماري وكان مقابل هذا القرض رهن املاك مقربين من الكابتن مقابل القرض الا ان مشيئة الله وقدره كانت اسرع من ان يرى المشروع النور فكانت وفاته».

واضاف انه «ا مطالب بتسديد القرض ولانه لم يترك الا بيت واحد تسكن فيه عائلته في عمان وراتب تقاعدي كموظف في وزارة النقل لا يتجاوز المليون ونصف كل شهرين تشترك فيه عوائل متعففة وعلى يدي اوصل تلك المبالغ لهذه العوائل ولان العائلة مطالبة بتسديد القرض فقد قررت عرض البيت الوحيد الذي تسكنه للبيع لسد القرض».

من جانب اخر، استقبل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في مكتبهِ السفير الفرنسي في العراق برونو اوبير والوفد المرافق لهُ.. وأكدَ الوزير درجال على ضرورةِ تعزيز التعاون الكبير في قطاعي الشباب والرياضة وتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت في السنوات الماضية وبناء علاقات إستراتيجية متينة تُسهم في دعم هذه الفئة وتفتح أمامها آفاقًا واسعة.

وبَينَّ السيد الوزير سعي الوزارة للنهوض بالقطاع الرياضي من خلال إيجاد مشاريع لاسيما للفئات العمرية مع وضع خطط قصيرة وبعيدة المدى لتأهيلهم بالشكلِ الذي يجعلهم قادرين على صناعة الإنجاز .وتَطرقَ الجانبان الى امكانية إقامة مباراة بكرة القدم تجمع نجوم المنتخبين العراقي والفرنسي السابقين في بغداد.من جانبهِ قال السفير الفرنسي برونو اوبير إن الاهتمام بالشباب يُسهم في تطوير البلدان ونطمح لتقديم مشاريع جديدة في العراق.

من جانب اخر، وصل العمل بتأهيل متحف وقبر شيخ المدربين عمو بابا قرب ملعب الشعب الدولي إلى مراحل متقدمة، على أن يتم الإنجاز خلال شهر نيسان المقبل.

وقال مدير المشروع المهندس يوسف ناصر محمد في تصريحٍ لـ(قسم الإعلام والإتصال الحكومي) : إن العمل بالمشروع وصل إلى مرحلة الانهائات إذ تمَ الانتهاء من ربط مرشات السقي للحديقة وتهيئة التربة للزراعة التي ستبدأ خلال اليومين المقبلين، إلى جانب الانتهاء من أعمال النافورة المحيطة بالقبر، كذلك تمت أعمال وصيانة النصب التذكاري لمنتخب آسيا ٢٠٠٧ ووضعه على جدار المتحف إلى جانب تأهيل النصب الاساسي المحاذي لشارع ملعب الشعب، وأيضًا تمَ الانتهاء من أعمال الأبواب والشبابيك، ويجري حاليًا التشطيبات النهائية للمشروع ليكون جاهزًا خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف محمد : فيما يخص مبنى المتحف تتواصل أعمال النجارة لإنجاز رفوف العرض التي ستضم مقتنيات الراحل عمو بابا من كؤوس وميداليات وصور، كذلك سيتم ربط شاشتي عرض داخل المتحف.