حكيم شاكر يقود السويق إلى نهائي كأس السلطان

متابعة ـ الصباح الجديد:

أعرب العراقي حكيم شاكر، المدير الفني للسويق، عن سعادته لقيادة الفريق إلى نهائي كأس السلطان بفوزه على ضيفه الاتحاد، في إياب الدور نصف النهائي.وقاد عصام الصبحي فريقه السويق للتأهل إلى نهائي كأس السلطان، بعد فوزه على ضيفه الاتحاد، بنتيجة (2-0)، مساء اول أمس، بمجمع الرستاق الرياضي.

وعوض السويق خسارته ذهابا بنتيجة (1-2)، ليبلغ نهائي كأس السلطان، ويواجه ظفار يوم الأحد المقبل، في تكرار مشهد نهائي عام 2017.وقال شاكر في تصريحات خاصة لـ»كووورة»، إنه استفاد من نظام الذهاب والإياب في استغلال الهدف الذي أحرزه في ملعب الاتحاد، ليحسم مواجهة الإياب لمصلحته (2-0).. وأضاف مدرب السويق: «نجحنا في توظيف اللاعبين حيث منحنا الثقة لبعض اللاعبين وقدموا مستوى مميز، والتبديلات التي أجريناها ساهمت في الفوز والتأهل للمباراة النهائية».وعن النهائي، قال شاكر: «مباراة صعبة وظفار فريق بطولات سبق وأن تعادلنا قبل أيام في الدوري، ولدينا الوقت الكافي لدراسة طريقة لعبهم ووضع التكتيك المناسب للنهائي».