  • الثلاثاء , 2 مارس 2021
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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ثقافة
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كم تبدو الأرضُ بعيدةً

حين أنام

فلماذا هذا الصوتُ القادم؟

ـ انهضْ!

انهضْ!

حفرةٌ تحت سريركَ..

أيها النائم!

***

ما يهمس به الليل

في باص ليليّ

وأنا بين اليقظة والنوم

أبصرُ أضواءً تهتزّ،

بيوتًا تطفو،

أشجارًا تلمعُ،

وصواريَ

يهمسُ صوتٌ في أذنيّ:

“احذرْ!”

كان السيل

يقذف أمواجه مرتطمًا بزجاج الباص

وكنتُ أحدّق مرتعبًا

في الليل…

***

رحلة

مع الماء سِرنا

وكان على ضفّة النهر سربُ خنازيرَ حمراء

كانت ثعالبُ

ـ لا

ـ لا تطلق النارَ!

لكنّهُ..

أطلقَ النارَ

صحتُ:

ـ لماذا؟

***

ما يشبه الحكاية

قبل قرنٍ ـ ربّما ـ

ولدتُ بعينَي أبي

فرأيتُ الأرضَ خضراء

كان أبي شبهَ عارٍ

كما لو كانت الأرضُ غابةً

وحين كبرتُ سألتُ أبي:

ـ أين هيَ الأرض التي أريتَني؟

ـ إنها أمام ناظريك 

ولكنها بيضاء

بيضاء كالملح يا أبي

وقد يأتي الأحفاد

فيرونها حمراء (بلون الدم)

وها هم يأتون

ألا تبصرهم؟

***

عن شارلي شابلن

بقبّعةٍ

ومعطفٍ شتويّ

يهبط في محطةٍ نائيةٍ

بلا عصًا

بلا جوقةٍ

ولا عازفين

بلا امرأةٍ أو صديق

حتى ولا عابرٍ في الرصيف

ليسألهُ:

أين بوابة الخروج؟

* شاعر ومترجم عراقي يقيم في المملكة المتحدة.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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