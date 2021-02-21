الثلاثاء اقامة ست مباريات في افتتاح المرحلة الثانية لدوري الكرة

الزوراء يعزز صفوفه بموريتاني والشرطة يقبض على قائد الكرخ

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المركزي أنها ستلجأ إلى تنظيم جدول مباريات الجولة 20 من الدوري يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بحسب الاستثناء الذي حصل عليه الاتحاد من مجلس الوزراء.

وقال عضو لجنة المسابقات علي عبيس إن اللجنة باشرت بتغيير مباريات الجولة 20 إلى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وسيتم الإعلان عن مباريات الجولة بشكل رسمي ليتسنى للأندية برمجة تدريباتها وفق الجدول المعلن.

وبين أن الاستثناء جاء بجهود الجميع كوزير الشباب والرياضة ورئيس وأعضاء الهيئة التطبيعية والتزام الأندية ودعم الإعلام وبالتالي على الجميع أن يعكسوا صورة طيبة عن الالتزام بشروط الوقاية الصحية.وأشار إلى أن المباريات خلال الجولتين 20 و21 ستكون يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.

وزاد: “ننتظر الموقف الوبائي ومتغيراته، ولجنة المسابقات مستعدة ولديها خطط بديلة لمواجهة المتغيرات المستقبلية“.يشار إلى أن الهيئة التطبيعية حصلت على استثناء من مجلس الوزراء وخلية الأزمة باستمرار منافسات الدوري مع الالتزام بمنع دخول الجماهير.

وستنطلق مباريات الجولة الاولى من المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز بحسب التغييرات الجديدة، يوم بعد غد الثلاثاء باقامة ست مباريات، في ملعب التاجي تقام مباراة الكهرباء والجوية، وفي ملعب الصناعة تجرى مباراة الصناعات الكهربائية والنفط، ويتواجه فريقا الكرخ وزاخو في ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ، وفي ملعبه يضيف السماوة فريق نفط الوسط، وتجرى المباريات في الساعة الثانية ظهرا، وفي ملعب النجف الدولي تقام مباراة النجف والديوانية في الساعة السادسة والنصف مساء، في حين يلتقي في ملعب ميسان الاولمبي فريقا نفط ميسان والقاسم في الساعة الرابعة والنصف عصرا.

في حين تقام في اليوم التالي اربع مباريات، الزوراء والشرطة يتواجهان في ملعب الشعب الدولي في الساعة السادسة والنصف مساء، ويلتقي في ملعب الفيحاء فريقا نفط البصرة والطلبة في الساعة الرابعة والرابع عصرا، وفي ملعب فرانسوا حريري يلعب اربيل وامانة بغداد في الساعة الثانية ظهرا، وفي التوقيت ذاته تقام بملعب التاجي مباراة الحدود والميناء.

ويقف الجوية في صدارة الترتيب وله 41 نقطة، تلاه الزوراء وله 36 نقطة متفوقا على الشرطة ثالث الترتيب بفارق الاهداف، ثم نفط الوسط والنجف ولكل منهما 31 نقطة على التوالي.

وفي سياق تعاقدات الاندية، وصل محترف نادي الزوراء الجديد الموريتاني سيدي عبد الله تودا إلى العاصمة بغداد للالتحاق بالوحدات التدريبية.وقال مدرب الزوراء راضي شنيشل إن اللاعب الموريتاني سيدي عبد الله وصل رفقة مواطنه الحسن احويبيب الذي كان يتمتع بإجازة قصيرة وعاد للالتحاق بتدريبات النادي تحضيرا للمرحلة الثانية من الدوري.

وبين أن الفريق يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة الشرطة ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية.وواصل: “التحاق المحترف الجديد بهذا الوقت سيمنحه القدرة على التأقلم وربما الاشتراك في المباراة في حال إن كانت جاهزيته البدنية مكتملة“.

وأشار إلى أن الزوراء يتطلع لأن تكون المرحلة الثانية أكثر استقرارا من حيث النتائج، لافتا إلى أن الخط البياني للفريق بتصاعد مستمر ومباريات المرحلة الثانية ستكون حاسمة ويأمل أن يكون الزوراء جاهزا لخوض المباريات.يذكر أن الزوراء سبق وأن ضم لاعبين محترفين هما السوري زاهر ميداني والموريتاني الحسن أحويبيب، قبل أن يلتحق به سيدي عبد الله تودا.

من جانبه، تعاقد الشرطة، مع قائد الكرخ عدي شهاب، للانضمام إلى الفريق بفترة الانتقالات الشتوية.وقال المدرب المساعد للشرطة حسين عبد الواحد “شهاب انخرط بتدريبات الفريق ابتداء من اول امس، تحضيرا لمباريات المرحلة الثانية“.وبين أن الفريق باشر تحضيراته لمواجهة الزوراء المقبلة في انطلاق المرحلة الثانية من الدوري”، لافتا أن المباراة “مهمة جدا وتدفعنا للضغط على المتصدر“.