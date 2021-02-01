ندوات عن العلاجات المستحدثة للربو ومرض السكري وتسلسل قواعد الحمض النووي

كلية طب البصرة في عدد من الانشطة والفعاليات

البصرة – سعدي السند :

تواصل كلية الطب في جامعة البصرة اقامة عدد من الأنشطة والفعاليات الطبية التي تخدم مسيرتها العلمية وتحقق التواصل المطلوب لخدمة المجتمع .

فقد ناقشت دراسة لتقييم عملية Snodgrass المبال التحتاني القاصي باستخدام نسيج ليفي ذي قطعتين مقارنة مع نسيج ليفي ذي طبقة واحدة في مركز البصرة التدريبي للجراحة البولية.

يهدف البحث الذي قدمه الطالب مرتضى فيصل الى تقييم نتيجة عملية Snodgrass المبال التحتاني للاطفال واستخدام احدى الطرق الجراحية لتقليل امكانية حصول نواسير في الاحليل في مركز البصرة التدريبي للجراحة البولية وتوصل الباحث الى ضرورة استخدام طبقتين من الاغشية لتغطية المجرى المصنع لتقليل حصول النواسير، تمت منافشة البحث على احدى قاعات مستشفى البصرة التعليمي وبإشراف الدكتور مرتضى محمد صالح المسافر.

عمادة كلية الطب تكرم الطلبة العشرة الاوائل

وكرمت عمادة كلية الطب بجامعة البصرة متمثلة بعميدها الدكتور خليل اسماعيل الحمدي ومعاون العميد للشؤون الادارية الدكتور قيس كاظم باقر الطلبة العشرة الاوائل للعام الدراسي 2019 – 2020 لتفوقهم متمنين لهم التفوق بالحياة العلمية والعملية والنجاح الدائم .

مبادئ واساسيات تسلسل القواعد النتروجينية للحمض النووي

وبرعاية رئيس جامعة البصرة الدكتور سعد شاهين حمادي وبأشراف عميد كلية الطب الدكتور خليل اسماعيل الحمدي.

أقامت كلية الطب ورشة عمل تهدف الورشة الى أعطاء فكرة موجزة عن مبادئ واساسيات تسلسل القواعد النتروجينية للحمض النووي الـ DNADNA والتعرف على الطرق المثالية لتحضير عينة في المختبر قبل ارسالها الى الشركات المختصة لتحديد تسلسل القواعد النتروجينية اضافة الى تعلم كيفية تحليل نتائج الـ Sequencing باستخدام برامج متخصصة, وتحديد نقاط التشابة والاختلاف بين العينات التي يتم تحضيرها بالمختبر والعينات الموجودة في بنك الجينات العالمي.

تضمنت الورشة جزءا نظريا وجزءا عمليا (تطبيق مباشر على الكمبيوتر) ، حيث تناولت الورشة محاضرتين في الجزء النظري كانت المحاضرة الاولى عن الطرق المثالية لتحضير عينة الـ DNA في المختبر والمحاضرة الثانية عن ألية ارسال نموذج الـ DNA للفحص واستلام النتائج الكترونياً.وكذلك محاضرتين في الجزء العملي المحاضرة الاولى كانت عن تحليل نتائج الـ Sequencing باستخدام Geneious Software والمحاضرة الثانية عن مقارنة النتائج وتحديد الطفرات الوراثية مع العزلات المتوفرة في بنك الجينات العالمي.

واوصت الورشة بالاعتماد على الطرق التي تم استعراضها في تحليل تسلسل القواعد النتروجينية للحمض النووي للحصول على افضل النتائج وللحد من المشكلات التي قد ترافق عملية التحليل.

واختتمت الورشة بتوزيع شهادات المشاركة على الحضور ، تأتي هذا الورشة ضمن سلسلة من الورش العلمية المترابطة التي يقيمها فرع الاحياء المجهرية في كلية الطب.

الكورس التدريبي الثاني لإنعاش الحياة للأطفال

واقام فرع طب الأطفال في كلية الطب الكورس التدريبي الثاني لإنعاش الحياة للأطفال لطلبة المرحلة السادسة للتدريب على الكورس المتعلق بالتعليم الالكتروني وعلى قاعة الامتحان الالكتروني وكورس التدريب العملي في مختبر المهارات السريرية في الكلية ، حيث تم تدريب الطلبة على المفاهيم الأساسية لإنعاش الأطفال باستخدام سيناريوهات سريرية مختلفة التي يمكن مشاهدتها في وحدات طوارئ الاطفال كالطفل المنهار والمتدهور صحياً والرضيع المختنق وبأشراف ا الدكتورة سوسن عيسى حبيب والمساهمة الفاعلة لأعضاء هيئة التدريس وبدعم من الدكتور عبد الرزاق موسى اختصاصي طب طوارئ الاطفال في مستشفى النسائية والأطفال وجامعة أديلايد / أستراليا لدعمه المستمر والمهندس وائل لمساعدته الكبيره للاستمرار بالتدريب الالكتروني للطلبة.

ندوة علمية عن مهارات التواصل الاساسية

ونظمت كلية الطب ندوة علمية عن مهارات التواصل الاساسية لتدريسيي كلية الطب والاطباء الاختصاص في دائرة صحة البصرة.

وتهدف الندوة الى التعرف على اساسيات مهارات التواصل واهمها التعرف على مبادئ افتتاح المقابلة الطبية والتعرف على منظور المريض وتقنيات الحوار اللفظية وغير اللفظية ، وتضمنت الندوة مناقشة اهمية مهارات التواصل في الممارسة السريرية للأطباء والتدريسيين ولطلبة الكلية ، واوصت الندوة بضرورة الاستمرار بتدريب الملاكات الطبية والتدريسية مهارات التواصل لزيادة التمكن منها واعتبارها ممارسة يومية خلال الممارسة العملية مع المرضى

أداء فحص خضاب الدم السكري

وناقشت دراسة في كلية الطب جامعة البصرة أداء فحص خضاب الدم السكري مقابل فحص تحمل الجلوكوز الفموي في تشخيص اضطرابات نسبة السكري في الدم لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض.

وتهدف الدراسة التي قدمها الباحث محمود ثامر جلود إلى تقييم أداء خضاب الدم السكري مقابل فحص تحمل الجلوكوز الفموي خلال ساعتين في تشخيص اضطرابات نسبة السكري في الدم لدى النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض وتقييم العلاقة بين اضطرابات نسبة السكري في الدم ومقاومة الأنسولين والقياسات البشرية.

واستنتجت الدراسة الى ان فحص اضطرابات نسبة السكر في الدم أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمتلازمة تكيس المبايض باستخدام فحص تحمل الجلوكوز الفموي خلال ساعتين بغض النظر عن عامل الخطر وان فحص خضاب الدم السكري HbA1c غير مرضي للتنبؤ باضطرابات نسبة السكر في الدم لدى النساء المصابات بتكيس المبايض.