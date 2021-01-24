“عراق أيدول” يفتح الطريق امام اصوات عراقية تحلم بالنجومية

بغداد – الصباح الجديد:

أصواتٌ شبابية عراقية جميلة ومواهب واعدة، تحلم بالنجومية وتحقيق فرصة الظهور والتألق أمام الجمهور، اختاروا ان تكون انطلاقتهم مع الموسم الأول من برنامج “عراق أيدول” على قناة “MBC العراق”، حيث يقفون في حضرة لجنة تحكيم ثلاثية تضم نجوم الغناء العراقي: حاتم العراقي ورحمة رياض وسيف نبيل، وتقديم الاعلامية ميس عنبر.

شارك في الاختبارات الأولى آلاف الأصوات من بغداد ومحافظات الموصل والبصرة وكركوك والنجف وكربلاء والسليمانية واربيل، قبل أن يخوضوا تجارب الأداء أمام النجوم الثلاثة، على أن يتأهل 12 منهم فقط إلى مرحلة العروض المباشرة. وبعد تجارب الأداء التي تمتد لحلقتين يبدأ التصويت للمشتركين مع نهاية الحلقة الثانية ويستمر طيلة مدة العروض المباشرة حتى الحلقة الختامية التي يتوج فيها مشترك واحد باللقب.

النجم حاتم العراقي يؤكد بأن “الجمهور سيتابع ألواناً متنوعة وأصواتاً واعدة” آملاً “أن يحققوا النجاح، ويصلوا إلى الأهداف التي يرسمونها نصب أعينهم، نحاول ان نكون أكثر تفهماً للمشتركين، بمنحهم فرصة ثانية، إذا لم يوفقوا بأغنيتهم الأولى أمام اللجنة”.

ويضيف: “الخوف يمنع المشترك أحياناً من النوم، والارتباك يؤثر على أدائه، فحياته الفنية وانطلاقته إلى عالم النجومية مرتبطة بهذه اللحظة، لذا نمنحه فرصة ثانية خاصة أن معنا أصواتاً خارقة. انا ومن خلال خبرتي وخبرة الشباب الموجودين معي في اللجنة، نحاول أن نقدّم شيئاً جميلاً لمستقبل الأغنية العراقية”.

وطلب حاتم العراقي ممن تأهلوا إلى العروض المباشرة أن يهتموا بأنفسهم وبأصواتهم لأن المسؤولية كبيرة على عاتقنا وهدفنا أن نقدم الأغنية العراقية بأفضل صورة” كما تحدث الى من لم يحالفهم الحظ “ما زلتم في مطلع شبابكم وستجدون أكثر من فرصة يمكنكم خلالها أن تبثوا مواهبكم”.

الفنانة رحمة رياض قالت: ان الفنان الواعد يعاني صعوبة في إثبات نفسه بين كل الفنانين في العالم العربي”. لافتة إلى “دعم أهلي المستمر لي، ساعدني على تجاوز خسارات في برامج مواهب تقدمت إليها، فعلمتني الإصرار، وأن أهتم بنفسي وبصوتي”.

واعربت رحمة عن سعادتها لكونها جزء من برنامج المواهب الذي يكتشف الأصوات العراقية الواعدة ونجوم المستقبل فيها، مشيرة إلى أن “أول اتصال مع MBC العراق بشأن عراق آيدول أدخل إلى قلبي فرحة لا توصف”.

وتابعت: “أدرك حجم المسؤولية بأن أكون جزء من لجنة تحكيم برنامج مواهب، وأعرف أن فنانين كبار تعرضوا للنقد حينما وُضعوا في هذا الموقع، فكيف أنا التي لم يمض على دخولي الوسط الفني سوى 12 عاماً فقط، لكنني اود ان اوضح أني نشأت في بيت فني، وأدعي أن لدي أذن موسيقية، كما أنني لست أستاذة موسيقى بل فنانة وأمثل الفتاة العراقية، وأدرك حجم المسؤولية سأسمع وأحس وأختار المواهب التي ستتأهل من مرحلة إلى أخرى”.

النجم سيف نبيل شدد على “صعوبة المهمة الملقاة على عاتقنا، في ظل أصوات قوية حاضرة معنا في البرنامج، ومشتركين درسوا الموسيقى والفنون، ما يزيد من صعوبة الاختيار بينهم أكثر فأكثر”، لافتاً إلى أن “العراق ولاد باستمرار مواهب واعدة ونتمنى أن نوفق في الاختبارات لنتمكن من إيصال الأفضل بين المشتركين الذين سيكونون نجوم المستقبل في العراق والعالم العربي”.

وتوضح مقدمة البرنامج ميس عنبر التي تعرف إليها المشاهد من خلال البرامج الحوارية النسائية “أنا سعيدة بأن ألتقي الجمهور اليوم كمقدمة لبرنامج “عراق آيدول”، وأتلقى الصدمات مع المشتركين الذين يحصدون الخيبة عند رفضهم من لجنة التحكيم، وأن أعيش لحظة الانتصار مع الذين تم قبولهم وانتقلوا إلى العروض المباشرة”. وتضيف أن “برامج المواهب تعددت، ولأول مرة في الشرق الأوسط سيكون هناك برنامج مخصص للعراق فقط، ما يعني أن هذا البلد يمتلك مواهب رائعة متعددة الخامات والأصوات، والأكيد أن عراق آيدول سيأخذ صدى عربي وليس محلي فقط”.