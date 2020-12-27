أرسنال يصالح جماهير بفوز عريض على تشيلسي

لاكازيت يكرر حدثا غائبا منذ 13 عاما.

لندن ـ وكالات:

ضرب أرسنال بقوة في قمة مباريات المرحلة من الدوري الإنكليزي الممتاز بفوزه العريض على جاره تشيلسي.. خرج أرسنال من «عنق الزجاجة» عقب فوزه الكبير على ضيفه تشيلسي 3-1 في الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.. ولم يكن أشد المتفائلين بالغانرز يتوقع الفوز بهذه النتيجة حتى أنّ مدربه الإسباني أرتيتا كان مهدداً بالإقالة في حال خسارته للمباراة.

وكسر الفرنسي لاكازيت التوازن في أول نصف ساعة بافتتاحه التسجيل لصالح أرسنال من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة والثلاثين قبل أن يضيف السويسري تشاكا الهدف الثاني من تسديدة رائعة قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول.. وأنهى الواعد ساكا (19 عاماً) آمال تشيلسي بالعودة عندما أضاف الهدف الثالث (56) بكرة خادعة.

ووقعّ أبراهام على هدف تشيلسي الشرفي قبل 5 دقائق من نهاية المواجهة وكاد جورجينيو يذلل الفارق في الوقت بدل الضائع لكن الألماني لينو تصدى لركلة الجزاء التي نفذها اللاعب الإيطالي.

ورفع أرسنال رصيده إلى 17 نقطة محققاً فوزه الأول في المسابقة منذ التغلب على مانشستر يونايتد بهدف نظيف بداية الشهر الفائت فيما توقف رصيد تشيلسي عند 25 نقطة مبتعداً بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر مع مباراة أقل للأخير.

وبحسب شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد أصبح لاكازيت هو هداف آرسنال في جميع المسابقات هذا الموسم.. وأشارت الشبكة، إلى أن ركلة الجزاء التي سجل منها لاكازيت هدف تقدم الجانرز، هي الأولى لآرسنال بشباك تشيلسي، منذ آيار منذ عام 2007، عندما سجل البرازيلي جيلبرتو سيلفا. . أما شبكة «سكواكا» للإحصائيات، فقد أوضحت أن هذه المرة هي الأولى التي يتقدم فيها آرسنال في النتيجة بالبريميرليج، منذ يوم 1 تشرين الثاني الماضي.

وأنتهت مباراة ليستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد بالتعادل الإيجابي 2-2 .. وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 23 ثم أدرك هارفي بارنز التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 31 وبعد ذلك وضع البرتغالي برونو فيرنانديز الضيوف في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 79 لكن ليستر استبسل وحاول العودة في المواجهة فأدرك التعادل في الدقيقة 85 بواسطة هدافه جيمي فاردي، الذي دوّن هدفه الـ12 في الدوري وبات على بعد هدف من متصدر لائحة هدافي الـ»بريميرليغ» المصري محمد صلاح (13 هدفاً) مهاجم ليفربول.. وبات فيرنانديز أول لاعب برتغالي يسجل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ كريستيانو رونالدو موسم 2008/2009.. ويحتل ليستر سيتي مركز الوصافة مؤقتاً بـ28 نقطة وبفارق نقطة يأتي الـ»يونايتد» في المركز الثالث.

وقفز أستون فيلا إلى المركز السادس عندما عمّق، بعشرة لاعبين، جراح ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة.. وبكر أستون فيلا بالتسجيل عبر البوركينابي برتران تراوري بتسديدة من مسافة قريبة إثر كرة مرتدة من الحارس الإسباني فيسنتي غوايتا (5)، قبل أن يتلقى ضربة موجعة بطرد قطب دفاعه تايرون مينغز لحصوله على إنذارين في غضون6 دقائق.

وعلى الرغم من النقص العددي نجح أستون فيلا في تعزيز تقدمه بهدفين في الشوط الثاني عبر قطب دفاعه كورتني هاوس بضربة رأسية من مسافة قريبة (66)، والهولندي ذو الأصول المغربية أنور غازي بتسديدة رائعة بيمناه من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن للحارس غويتا وعانقت الشباك (76).. ورفع أستون فيلا الذي يملك مباراتين مؤجلتين رصيده إلى 25 نقطة مقابل 18 نقطة لكريستال بالاس في المركز الثاني عشر.. وواصل ساوثهامبتون نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه فولهام ليفشل في الاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة.

وهي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها ساوثهامبتون في تحقيق الفوز (تعادلان وخسارة) فتراجع إلى المركز الثامن، فيما رفع فولهام رصيده إلى 11 نقطة علماً أنه خاض المباراة في غياب مدربه سكوت باركر بسبب دخوله حجراً صحياً إثر ثبوت إصابة أحد أفراد عائلته بفيروس كورونا المستجد.