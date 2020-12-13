نفط الوسط يحافظ على صدارة الترتيب

في الجولة الثامنة لدوري الكرة الممتاز

بغداد ـ الصباح الجديد:

خطف الطلبة نقطة التعادل من ضيفه نفط الوسط، بنتيجة (2-2)، مساء أول أمس، على ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثامنة من الدوري الممتاز (2020/2021).. ورفع نفط الوسط رصيده للنقطة 17 في صدارة الترتيب، فيما رفع الطلبة رصيده إلى النقطة 13 في المركز الثاني.

شهدت المباراة العديد من الفرص الضائعة لنفط الوسط، ثم سدد محمد جفال لاعب الطلبة من بعيد في الشباك محرزا الهدف الأول.. وضغط نفط الوسط بقوة، ورد القائم كرة لسجاد جاسم، ثم أضاع المحترف السيراليوني تشيكا كرة أخرى.

وسجل نفط الوسط التعادل في الدقيقة (45+2)، عبر تسديدة سجاد جاسم لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).. وفي الشوط الثاني أهدر نفط الوسط فرص بالجملة، حيث ردت العارضة كرة لعمر المنصوري، وأهدر سجاد جاسم انفرادين.. واستفاد الطلبة من اندفاع نفط الوسط وسجل ذو الفقار عايد هدف الطلبة الثاني بالدقيقة (69)، من كرة عرضية أسكنها برأسه داخل الشباك.

واستغل رسلان حنون، خطأ المدافع علي لطيف، الذي فشل في إبعاد الكرة ليسددها بالشباك في الدقيقة (75).. وحاول نفط الوسط تسجيل هدف آخر، لكن الفرص التي أتيحت له أهدرت، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي (2-2).

في حين، خطف الديوانية نقطة ثمينة من ضيفه القوة الجوية، بالتعادل السلبي معه أول أمس، على ملعب الإدارة المحلية بالديوانية،.. وكانت البداية متكافئة، حيث حاول القوة الجوية بتسديدة لقائد الفريق، حمادي أحمد، ابعدها الحارس وليد عطية.. ورد الديوانية عبر المحترف الأرجنتيني، ماكسي، بكرة علت العارضة.

وضغط القوة الجوية في الشوط الثاني وأضاع عددا من الفرص، حيث سدد لؤي العاني كرة لم تكن بالتركيز المطلوب، ورد الحارس تصويبة لإبراهيم بايش.. وأهدر أيمن حسين ركلة جزاء للقوة الجوية، في الدقيقة 84، حيث تألق الحارس وليد عطية في إبعاد الكرة، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

وبهذا التعادل، رفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 12، في المركز السادس، كما رفع الديوانية رصيده إلى النقطة 10، في المركز العاشر.

وفي مباراة أخرى، حقق النفط فوزا كبيرا على ضيفه السماوة (3-1)، في ملعب الشعب الدولي.. ونجح موسى عدنان، في الدقيقة السادسة من المباراة، في تسجيل أول أهداف النفط، لكن بعد دقيقتين فقط، أحرز السماوة هدف التعديل من ركلة جزاء، نفذها المدافع إياد سدير.

وفي الشوط الثاني انتفض النفط، وتألق موسى عدنان الذي تمكن من تعزيز النتيجة لفريقه، في الدقيقة 74، ثم أضاف الثالث «هاتريك» في الدقيقة 80.. ورفع النفط رصيده إلى النقطة 12، بالمركز الثاني مؤقتا، في حين تجمد السماوة عند النقطة السابعة، في المركز السابع عشر.

حسم التعادل (2-2) مباراة الميناء وضيفه الكرخ، في ملعب المدينة الرياضية، وضغط الكرخ مبكرا، ما أثمر عن هدف مبكر للاعب محمود خليل، في الدقيقة 18، برأسية استقرت في الشباك.. وفي الشوط الثاني، سجل حسين جواد هدف التعادل للميناء، في الدقيقة 56، وبعدها بدقيقة واحدة، أضاف زميله أحمد سالم الهدف الثاني.. وحاول الكرخ العودة مجددا للمباراة، ونجح في ذلك أخيرا بالدقيقة 84، لتنتهي المواجهة بالتعادل (2-2).. وبهذا التعادل، رفع الميناء رصيده إلى النقطة 9، في المركز الحادي عشر، كما رفع الكرخ رصيده إلى النقطة 8، في المركز الثالث عشر.