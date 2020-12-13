التعادل السلبي يحسم ديربي مانشستر في إنجلترا

ليفاندوفسكي ينقذ بايرن أمام يونيون برلين في ألمانيا

العواصم ـ وكالات:

حسم التعادل السلبي ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي، والذي احتضنه ملعب أولد ترافورد، مساء أول أمس، في قمة مباريات الجولة رقم 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.. وبتلك النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع، كما رفع السيتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن.

وواصل نيوكاسل يونايتد انتصاراته في البريميرليج، بفوزه الثاني على التوالي، في عقر داره (سانت جيمس بارك) على وست بروميتش ألبيون (2-1).. ولم ينتظر أصحاب الأرض كثيرا، من أجل اكتشاف الطريق لشباك وست بروميتش، وتمكنوا بعد 30 ثانية فقط من التقدم، بهدف حمل توقيع لاعب الوسط الباراجوائي، ميجيل ألميرون.. لكن بعد 6 دقائق من بداية النصف الثاني، أعاد بروميتش اللقاء لنقطة الصفر، بهدف التعادل بفضل المدافع الشاب، دارنيل فورلونج.

وظل التعادل مسيطرا على اللقاء، حتى قبل نهاية وقته الأصلي بـ8 دقائق، عندما تمكن المهاجم المخضرم دوايت جايل من فض الاشتباك، بهدف الانتصار لنيوكاسل الذي رفع رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الـ11 مؤقتا، مع تبقي مباراة مؤجلة.. في المقابل، عمقت الخسارة جراح بروميتش، ليظل رصيده 6 نقاط في المركز الـ19 (قبل الأخير).

وانتزع أستون فيلا، فوزًا صعبًا من مضيفه وولفرهامبتون، بهدف نظيف،ويدين أستون فيلا بالفضل في هذا الفوز للاعبه أنور الغازي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للمباراة من ركلة جزاء.

وأنهى أستون فيلا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد دوجلاس لويز في الدقيقة 85، كما شهدت المباراة طرد جواو موتينيو لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

من جانب اخر، نجا بايرن ميونخ من الخسارة خارج أرضه بتعادله (1-1) مع يونيون برلين، أول أمس، في الجولة الـ11 من الدوري الألماني.. فريق العاصمة الألمانية تقدم بهدف مبكر عن طريق جريشا بروميل في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل بايرن بأقدام روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة (67).. التعادل أعاد بايرن إلى الصدارة رفقة لايبزيج برصيد 24 نقطة، فيما وصل يونيون برلين إلى 17 نقطة، ارتقى بها للمركز السادس في جدول البوندسليجا.

وأشارت شبكة “سكواكا” للإحصائيات، إلى وصول صاحب الـ32 عامًا، إلى 28 هدفًا في البوندسليجا منذ بداية عام 2020.. ولا يتفوق على البولندي في كافة الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، سوى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، الذي يملك 29 هدفًا.

ويعد الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، ثالث أكثر هدافي الدوريات الكبرى بفارق 3 أهداف أقل عن ليفاندوفسكي، يليه النرويجي إيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، برصيد 23 هدفًا.. ومن المتوقع أن يشتعل السباق في الأيام القليلة المتبقية على نهاية العام، حيث سيسعى ليفاندوفسكي لتجاوز رونالدو، متوجًا نفسه هدافًا للدوريات الأوروبية في 2020.يذكر أن مهاجم بايرن ميونخ سجل أهدافه الـ28 خلال مشاركته في 24 مباراة فقط هذا العام.