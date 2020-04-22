ترامب يأمر القوات البحرية بتدمير أي زورق إيراني يضايق السفن الأمريكية

الصباح الجديد – وكالات:

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الأربعاء، البحرية الأمريكية بتدمير أي زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة.

وأعلن الجيش الأمريكي يوم 15 نيسان، أن 11 زورقا تتبع للحرس الثوري الإيراني، نفذت عمليات “اقتراب ومضايقة خطيرة” لسفن من البحرية الأمريكية في الخليج.

وأضاف الجيش الأمريكي حينها، أن الزوارق الإيرانية اقتربت لمسافة عشر ياردات من سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي، مؤكدا أن تصرفات الزوارق الإيرانية في المياه الدولية بشمال الخليج العربي “خطيرة واستفزازية”.

ومن جهته شدد الحرس الثوري على أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج، واصفا ادعاءات الجانب الأمريكي حول حادث 15 نيسان بأنها “مزورة” وعلى “غرار أفلام هوليوود”.