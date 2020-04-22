  • الأربعاء , 22 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نينوى تتصدر المحافظات العراقية في زراعة الحنطة

شؤون عراقية
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بغداد – الصباح الجديد:
أكدت النائبة عن محافظة نينوى بسمة بسيم ، امس الأربعاء، أن الكميات المتوقع تسويقها لهذا العام من محصول الحنطة تفوق العام الماضي، مبينة أن نينوى تعد الأولى من حيث زراعة وتسويق الحنطة.
و قالت بسيم في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، إن “هناك امكانية مضاعفة لدى الفلاحين في نينوى على تسويق محصول الحنطة الذي يفوق العام الماضي”.
وأضافت، أن “العام الماضي شهد تسويق الحنطة الى محافظات الوسط والجنوب وربما يشهد العام الحالي تسويق الحنطة الموصلية أبعد من ذلك”، مبينا أن “هناك اهتماما كبيرا لدى زراعة نينوى في توفير الحنطة بكميات خلال السنة الحالية”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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