كربلاء: 20 % زيادة في المساحة المزروعة بالحنطة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلنت مديرية زراعة كربلاء حصول توسع كبير في زراعة محصول الحنطة هذا العام بزيادة تقدر بـ 20 الف دونم عن العام الماضي. وقال مدير الزراعة رزاق الطائي في تصريح له، ان “كربلاء شهدت هذا العام توسع كبير في زراعة محصول الحنطة إذ شملت خطة 2020 زراعة 84 الف دونم بزيادة عن العام الماضي 20 الف دونم”. واضاف الطائي ان “57 الف دونم من الخطة تعتمد على مياه الابار في المناطق الصحراوية والمتبقي على مياه نهري الحسينية وبني حسن”، مشيرا الى أن مساحات كبيرة زرعت ايضا خارج الخطة لمزارعين لم تكتمل عقودهم الزراعية وهناك مخاطبات مخاطبات لشمول محصولهم بالخطة التسويقية. واوضح ان “من المتوقع ان يبلغ محصول الحنطة هذا العام 78 الاف طن، اضافة الى 25 الاف طن من خارج الخطة”، مؤكدا “وجود تنسيق كبير بين الزراعة ووزارة التجارة لتسهيل عملية التسويق لا سيما وان سايلوات كربلاء تمتلك الطاقة الاستيعابية للمحصول”.