144 مليون دولار مبيعات المركزي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن البنك المركزي العراقي بيعه لاكثر من 144 مليون دولار وبمشاركة 28 مصرفا.

وبلغت مبيعات البنك 144 مليون و421 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار.

وكانت مبيعات البنك جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دولار واحد، في حين لم يكن هناك أي بيع نقدي للمصارف.

فيما لم تتقدم اي من المصارف الـبالغة 28 مصرفا المشاركة في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .