  • الأربعاء , 22 أبريل 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

144 مليون دولار مبيعات المركزي

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بغداد ـ الصباح الجديد:
أعلن البنك المركزي العراقي بيعه لاكثر من 144 مليون دولار وبمشاركة 28 مصرفا.
وبلغت مبيعات البنك 144 مليون و421 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1190 دينار لكل دولار.
وكانت مبيعات البنك جميعها لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات غطاها البنك بالكامل بسعر صرف بلغ 1190 دينار لكل دولار واحد، في حين لم يكن هناك أي بيع نقدي للمصارف.
فيما لم تتقدم اي من المصارف الـبالغة 28 مصرفا المشاركة في مزاد العملة باي عروض لبيع الدولار .

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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