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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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نوكيا تحيي الأسطورة 5310 من جديد!

منوعات
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الصباح الجديد-وكالات:

بعد أن لاحظت رغبة الكثيرين بالعودة لاستعمال الهواتف المحمولة التقليدية، قررت نوكيا طرح نسخة جديدة معدلة من الهاتف الأسطورة 5310.

ومن حيث المظهر سيأتي الهاتف الجديد شبيها إلى حد كبير بنسخ Nokia 5310 القديمة، وسيحصل على شاشة بمقاس 2.4 بوصة بدقة عرض (240/320) بيكسل.

وسيعمل 5310 المقبل بمعالج Mediatek MT6260A، وذاكرة وصول عشوائي 8 ميغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 16 ميغابايت قابلة للتوسيع حتى 32 غيغابايت عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

أما أبعاد الهيكل فستكون (123,7 x 52,4 x 13,1) ملم، ووزنه 88.2 غ فقط، وسيزود ببطارية بسعة 1200 ميلي أمبير.

وسيحصل الهاتف على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وBluetooth 3.9، ومنفذ microUSB 1.1، أما سعره فهو 39 يورو فقط.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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