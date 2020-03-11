المرآة العراقية تتعايش مع كل الظروف وهي قادرة على تخطي الصعوبات

وسن عبد الرضا لِـ « الصباح الجديد «

بغداد- سمير خليل:

عندما تحضر الإرادة تصبح عنواناً للتحدي، للتوهج، للابداع ومواصلة الكفاح، والمرأة العراقية دائماً ماكانت ولم تزل تحمل هذه الإرادة مثلما تحمل عناوين الشجاعة والإصرار والصبر، الصبر على عاديات الزمن، دائماً ماكانت وعاء لاحزاننا وافراحنا وآمالنا وتطلعاتنا.

وسن عبد الرضا انموذج للمرأة العراقية التي تناضل من اجل ان تقول ان المرأة العراقية لايفت في عزمها عوق اوظرف او نوائب، هي من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنها بحيويتها ودأبها على تقديم ماينفع المرآة والناس تغلبت على كل الصعاب ومناسبة عيد المرأة الذي يؤطر أيامنا هذا الاسبوع التقينا هذه الفتاة الشجاعة لتحدثنا عن نشاطها وعملها، قدمت وسن اولا تهانيها لاختها المرأة العراقية: بداية احب ان اهنئ كل النساء بمناسبة عيد المراه واقدم التهنئة ايضا للنساء ذوات الأرادة والتحدي وليس ذوات الاعاقة لأنهن اثبتن للعالم انهن بمستوى هذا الاصرار والتحدي، المرأة العراقية تتعايش مع كل الظروف والآن اثبتت للمجتمع انها قادرة على ان تتخطى كل الصعوبات التي تواجهها. أقول لهن كل عام وانتن بألف خير وللمرأة العراقية الصابرة المجاهدة اقول : انت سند لنا في كل الظروف والأوقات التي يمر بها بلدنا العزيز، حقاً انت رمز الوفاء دمت بالف بخير».

البعض يفضل ويعتقد ان المرأة مكانها البيت، كيف توفقين بين عملك في ظل هذه الظروف الصعبة؟

« بالتأكيد تغيرت نظرة المجتمع الى المرأة بعدما حققت حواء الكثير وأصبحت ذات انجاز وابداع لهذا نالت ماتريد واصبحت متساوية مع الرجل في كل شئ والحمدلله، بالنسبة لي انا اعمل على تقسيم وقتي وتوزيع ساعات اليوم على مفردات عملي وكل شيء بالنسبة لي يسير كما اريد».

المرأة الرياضية في العراق، كم تتخلف عن نظيرتها العربية والعالمية؟ برأيك، كيف تلحق بهن وتتساوى معهن؟

« مع الأسف، الرياضة النسوية في العراق لم تأخذ دورها الكافي برغم وجود مواهب نسوية رياضية يمكن ان تصل الى مرحلة العالمية لو وجدت الرعاية والاهتمام والتخطيط السليم، كما ان نظرة المجتمع للمرأة الرياضية نظرة اهمال كوننا مجتمعاً شرقياً نرفض ولانتقبل هذه الفكرة وبالتالي عدم توفيركل ماتحتاجه هذه الرياضة، وبالنسبة للفوارق فهي كبيرة بين الرياضة النسوية في العراق وبين نظيرتها العربية والعالمية ونحتاج الكثيركي تزول هذه الفوارق».

«ماذا عنك؟ من هي وسن عبد الرضا؟

«وسن عبدالرضا فتاة عراقية من مواليد 1997، غير متزوجة، سفيرة الاعاقة لعام 2017 في العراق وسفيرة التحدي بالوطن العربي، بطلة آسيا بكرة الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة وأفضل شخصية مؤثرة انسانية بالشرق الأوسط، اعلامية سابقة وموظفة في نقابة المحامين العراقيين ، طموحي لا يتوقف وان شاءالله بارادتي احقق كل مااريد».

كلمة أخيرة؟

«اولاً اشكر جريدتكم الموقرة على استضافتي واشكرالله سبحانه وتعالى الذي كان معي في كل لحظة وشكراُ الى حبيب روحي ابي رحمه الله الذي منحني قوة الاعتماد على نفسي وامي التي كانت وماتزال لحد هذه اللحظة معي خطوة بخطوة، أقول لكل امرأة معوقة: انت من تصنعين التحدي والأرادة، لا تجعلي نظرة المجتمع تأثر على طموحك وإبداعك، انت قوية ومثابرة، يكفي انك نصف المجتمع ، أخيراً الف تحية مني لكل امرأة صاحبة إرادة وتحدٍ».