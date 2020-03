فوز رومان بولنسكي بجائزة أفضل مخرج ، يثير احتجاجاً وجدلا كبيراً بين السينمائيين والفلم الجزائري بابيتشا يحصد جائزتين

توزيع جوائز الأكاديمية للفنون وتقنيات السينما الفرنسية « سيزار»

أسدل الستار على حفل توزيع جوائز أكاديمية الفنون وتقنيات السينما الفرنسية (سيزار) في نسخته الـ45، والذي أقيم على مسرح “Salle Pleyel” في باريس، لتكريم الأفضل في السينما الفرنسية لعام 2019.

وفاز المخرج المثير للجدل رومان بولانسكى، بجائزة أفضل مخرج في جوائز سيزار السينمائية الفرنسية، في حفل شابته انتقادات للترشيحات الـ12 التي حصل عليها.

ولم يحضر المخرج الفرنسي البولندي مراسم تسلم الجائزة التي نالها عن فيلمه «جاكيوز»، والذي ترجم بالإنجليزية إلى «ضابط وجاسوس»، وهو فيلم درامي يتناول فضيحة معاداة للسامية هزت فرنسا في بداية القرن الـ20.العديد من الحاضرين غادروا قاعة الحفل احتجاجاً، ومن بينهم الممثلة أديل هانيل، التي كانت قد قالت في تصريحات قبل عدة أيام في صحيفة «نيويورك تايمز» إن تكريم بولانسكي سيكون مثل «البصق في وجه كل الضحايا».

يشار إلى أن المخرج هارب من العدالة الأميركية في القضية التي يعود تاريخها إلى عام 1977، والتي اعترف فيها بإقامة علاقة غير قانونية بفتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، ولكنه هرب إلى أوروبا قبل صدور الحكم.

فيما تصدر فيلم “Les Misérables” للمخرج لادج لي، قائمة الفائزين برصيد 4 جوائز، فيما حاز فيلم “An Officer and a Spy” للمخرج المثير للجدل رومان بولانسكي، 3 جوائز، بالتساوي مع فيلم “La Belle Époque” للمخرج نيكولا بيدوس، وفيما يلي القائمة الكاملة لجوائز “سيزار” 2019.

وحصل الفيلم الجزائري الروائي بابيشا لمونية مدور والمثير للجدل والممنوع من العرض في الجزائر من حصد جائزتين في حفل توزيع جوائز سيزار جائزة أفضل أول فيلم وجائزة أحسن ممثلة واعدة، وعادت للنجمة لينا خودري.

القائمة الكاملة للأفلام الفائزة:

أفضل فيلم

Les Misérable

أفضل مخرج

رومان بولانسكي “An Officer and a Spy”

أفضل ممثلة

أناييس ديموستييه “Alice and the Mayor”

أفضل ممثل

رشدي زيم “Oh Mercy!”

أفضل ممثل مساعد

سوان أرلود “By the Grace of God”

أفضل ممثلة مساعدة

فاني اردانت “La Belle Époque”

أفضل موسيقى تصويرية

I Lost My Body

أفضل فيلم أجنبي

Parasite

أفضل تصوير سينمائي

Portrait of a Lady on Fire

أفضل مونتاج

Les Misérables

أفضل سيناريو أصلي

La Belle Époque

أفضل سيناريو معدل

An Officer and a Spy

أفضل صوت

The Wolf’s Call

جائزة الجمهور

Les Misérables

أفضل فيلم قصير

By a Hair

أفضل فيلم وثائقي

M

جائزة العمل الأول

بابيشا

أفضل فيلم رسوم متحركة

I Lost My Body

أفضل ممثلة صاعدة

لينا خضيري “بابيشا”

أفضل ممثل صاعد

الكسيس ماننتي “Les Misérables”

أفضل تصميم إنتاج

La Belle Époque

أفضل تصميم أزياء

An Officer and a Spy

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

The Night of the Plastic