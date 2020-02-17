الوطني يواجه الأردن وديا.. والشبابي يخسر امام تونس بكأس العرب

فوز الجوية والنفط والميناء في دوري الكرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

وافق الاتحاد الاردني لكرة القدم، أمس، على مواجهة المنتخب الوطني العراقي وديا.وذكر مصدر ان «الاتحاد الاردني وافق على مواجهة العراق ودياً في الـ٢٥ من الشهر المقبل في الدوحة».وبين ان «هذه المباراة تأتي استعدادا لمواجهة هونغ كونغ في التصفيات المزدوجة».ومن المؤمل ان يتجمع لاعبو الوطني قبل خمسة ايام من المواجهة.

من جانب اخر، خسر منتخبنا الشبابي أولى مبارياته في بطولة كأس العرب الجاري احداثها في السعودية امام نظيره التونسي بهدف مقابل هدفين أمس لحساب امجموعة الأولى، وفي وقت بكرة منتخبنا الشبابي بالتسجيل في الدقيقة 42 عن طريق عبد الله محمد، الا ان تونس سجل هدفين في الدقيقتين 70 و89 عن طريق اللاعبان فاروق الميموني وبانيس الصغير.

ويلعب منتخبنا ثاني مبارياته يوم الخميس المقبل امام الكويت، ويختتم لقاءات المجموعات عندما يواجه موريتانيا الاحد المقبل.

من جانب اخر، وفي مباريات الجولة الأولى لدوري الكرة الممتاز، سجل الجوية فوزا مهما على فريق نفط ميسان في المباراة التي اقيمت أمس في ملعب الشعب الدولي، وفاز الجوية بهدفين مقابل هدف واحد، كما فاز النفط على الكهرباء بهدفين من دون رد سجلهما اللاعب محمد داود في الدقيقتين 21 و46 من ركلة جزاء.. وفي ديربي البصرة، حسم الميناء النتيجة لصالحه امام نفط الجنوب بهدف سجله اللاعب عباس بديع.

وتختتم مباريات الدور الأول اليوم الثلاثاء باقامة مباراة فريقي أربيل والحدود في ملعب فرانسوا حريري في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

إلى ذلك، اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم جدول مباريات الدور الثاني للدوري الممتاز، ففي يوم الجمعة 21 شباط الجاري تجرى مباراتان، بين الطلبة والنجف يضيفها ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء، ويلتقي النفط بضيفه أمانة بغداد في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وتقام في اليوم التالي 3 مباريات، الصناعات الكهربائية يلاعب الجوية في ملعب الصناعة في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، في حين يتواجه نفط الوسط والميناء في ملعب كربلاء الدولي في الساعة الرابعة والنصف مساء، ويلعب الكهرباء والشرطة في ملعب التاجي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.

وتختتم مباريات الجولة الاحد، فيتواجه نفط ميسان وأربيل في ملعب ميسان الدولي في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، وفي التوقيت ذاته بملعب التاجي يلتقي الحدود ونفط الجنوب، وحصل الزوراء على انتظار.

يشار إلى ان دوري الكرة بنسخته الجديدة يشارك فيه 15 فريقا يلعبون دوريا من مرحلة واحدة لتحديد بطل الموسم 2019/2020.