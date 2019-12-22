سنكون رقماً صعباً بكأس آسيا برغم الظروف الصعبة

مدرب الأولمبي.. عبد الغني شهد:

بغداد ـ ميثم الحسني:

يُواجه المنتخب الأولمبي العراقي، مهمة معقدة قبل بطولة كأس آسيا، التي تنطلق يوم 8 كانون الثاني المقبل، في تايلاند، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويُعاني الفريق من إهمال شديد؛ جراء انشغال اتحاد الكرة بأزمة توقف الدوري وابتعاد اللاعبين عن المباريات بسبب التوقف، وكذلك المشاكل الإدارية التي تسببت في تأخر التحاق بعض باللاعبين، خاصة المغتربين.

وأبرز عبدالغني شهد، مدرب الفريق، هذه الأزمات في حوار مع ، إلا أنه أكد أن الفريق سيكون رقمًا صعبًا في بطولة آسيا التي يشارك فيها أسود الرافدين ضمن المجموعة الأولى مع أستراليا، والبحرين، وتايلاند.. وجاء الحوار على النحو التالي: