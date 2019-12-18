صيد النجوم في ليلة مشمسة !

طيب جبار *

ترجمه عن الكوردية:

عبد الله طاهر

يٌبكيني صيادٌ ،

يصطاد النجوم ..

في ليلة مشمسة .

بعد الآن لا أهتم بكلام أحد ،

لا أتنزه في منخفضات التفكير .

فقدت ثقتي ..

بجميع قواعد لغة السير

بعد الآن ..

لا دخلً لي بكيفية ..

هطول المطر .

لا دخلً لي بكيفية ..

هبوب العنفوان .

لا أبالي بأضطراب ..

نسيج ملحمة تثقيب الماء .

لا أبالي بفشل ..

مشروع حفر الهواء .

ضجرت ..

من نكأة الضحك .

من حفلات يوم التثاؤب .

من تناسل الكلمات العقيمة .

من نطيط الانطفاء .

قضيت جل حياتي ..

أمام نافذة التأتأة .

لم أشبع من ملوحة الليل .

ولم أستطع التحقق من طهارة النهار.

الى أين أذهب ؟

مقاسات كل الطرق ..

ضيقة عليّ .

المستقبل كالمساء منحدر ،

منخفض كالفجر .

لبيت صرخات كثير من الجداول

ولم أستطع ..

كسب صداقة النهر .

مررت بكثير من الشوارع و الازقة .

و لم يأويني أياً منهم .

وفقدت مأواي الجبلي .

أرتشفت كثيراً من الغيوم .

صفرت مثل البروق

وعبرت السماوات

ولم أستطع ..

خلق شبر من قوس قزح.

طويت الظلال ،

و تشمست كثيراً ..

ولم أنضح قطرة ضوء

زرت كثيراً من المزارات ،

ولم يبق لي إلا هزة الرأس .

يٌضحكني بستانيٌٌ ،

يسقي بستان الريح ،

لا يميز لون دوي الرياح .

و لا يعرف طعم الخرير .