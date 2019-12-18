المترجم الناجح لابد ان يكون شاعرا أو يحمل إحساسه

«الصباح الجديد» في حوار مع حسين نهابة:

حاوره: سلام مكي

حسين نهابة، شاعر ومترجم، وصاحب مشروع ثقافي، كان له دور بارز في التأسيس لثقافة بابلية وعراقية رصينة، من خلال تأسيس مؤسسة أبجد الثقافية إضافة إلى مشروعه الأساس وهو الترجمة. له الكثير من النصوص التي ترجمها عن اللغات الأوروبية وخصوصا الإسبانية. الصباح الجديد، التقت بنهابة واستطلعته عن مشاريعه في الترجمة والثقافة.

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