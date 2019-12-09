مقتنيات سلسلة أفلام حرب النجوم في مزاد قبل عرض الجزء التاسع

الصباح الجديد – وكالات:

تعرض مقتنيات من سلسلة أفلام ”حرب النجوم“ (ستار وورز) من صور قديمة إلى مجسمات لشخصيات سلسلة أفلام الخيال العلمي في مزاد إلكتروني قبل أيام من بدء العرض المرتقب للجزء التاسع من السلسلة، وقالت دار سوذبيز للمزادات إن المزاد يضم أكثر من مئة قطعة يرجع تاريخها لعقود مضت وتتراوح الأسعار بين مئة جنيه إسترليني و60 ألفا ومن بين المقتنيات المعروضة خوذة يرجع تاريخها لعام 1976 تتراوح تقديرات سعرها بين 30 ألفا و60 ألف جنيه إسترليني (38490-76980 دولارا)، ودمى شخصيات فيلم (ذا إمباير ستريكس باك) وسفينة الفضاء (ملينيام فالكون)ويقدر سعر المجموعة بما بين سبعة آلاف وعشرة آلاف جنيه إسترليني، ويقدر سعر لوحة دعائية لأول أفلام السلسلة ”أمل جديد“ (نيو هوب) تحمل توقيع الممثل مارك هاميل بين خمسة وثمانية آلاف جنيه إسترليني، وقال بروس مارتشانت مستشار سوذبيز لرويترز ”استغرق الأمر عاما لتجميع القطع من شتى أرجاء العالم“ وبدأ البيع في المزاد الإلكتروني الأسبوع الماضي ويستمر حتى الجمعة المقبلة.

ويبدأ عرض فيلم (ذا رايز أوف سكاي ووكرز) أحدث أفلام ستار وورز في دور العرض السينمائي يوم الثامن عشر من كانون الأول الجاري.