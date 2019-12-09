القبض على خمس دواعش في الجانب الأيسر من الموصل

بغداد – الصباح الجديد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، القبض على خمسة من عناصر تنظيم داعش في الجانب الأيسر من مدينة الموصل.

وذكر إعلام الوزارة في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان “فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وتعاون المواطنين وبعد اصدار مذكرات قبض قضائية تمكن من القاء القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية”.

واضاف، ان “احدهم كان يعمل فيما يسمى بالشرعية والاخر كان يعمل فيما يسمى بالحسبة والبقية كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى بديوان الجند خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل”.

واشار الى انه “قد تم القبض عليهم في احياء البكر والزهراء والقدس والنهضة في الجانب الايسر لمدينة الموصل