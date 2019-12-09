تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بذكرى الانتصار على داعش

بغداد- الصباح الجديد

اعلن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية للانتصار على تنظيم داعش الارهابي.

وقال عبد المهدي في بيان تلقت “الغد برس”، نسخة منه “بمناسبة حلول ذكرى يوم النصر على عصابة داعش الارهابية وتحرير الموصل وجميع التراب العراقي، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع أبناء شعبنا العراقي العزيز”.

ودعا رئيس الوزراء المستقبل الى “استذكار بطولات وتضحيات المقاتلين الشجعان الغيارى ابناء قواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة الذين دحروا العدو وحرروا الارض وهبوا يدا واحدة مع ابناء شعبنا بشيبه وشبانه حين لبّت الجموع فتوى الجهاد الكفائي التي اعلنتها المرجعية الدينية العليا وسجل العراقيون نصرا كبيرا لوطنهم وللإنسانية”.

واضاف “تحية وفاء للشهداء والجرحى الذين صنعوا الانتصار ولعوائلهم الكريمة، وللمقاتلين الابطال من ابناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين مازالوا يتصدون لبقايا داعش ويدافعون عن وطنهم وشعبهم وعن اخوتهم المتظاهرين السلميين ويقدمون التضحيات الغالية مرة اخرى، ولهم منا ومن شعبنا كل الشكر والاحترام والتقدير”.

وختم بالقول “وبهذه المناسبة وكما فعلنا في العام الماضي تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء احتفالا بيوم النصر