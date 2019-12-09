غينيس تنفي حصول تامر حسني على جائزة “الفنان الأكثر تأثيراً وإلهاماً في العالم”

الصباح الجديد – وكالات:

نفت موسوعة غينيس للأرقام العالمية في بيانٍ لها حصول الفنان المصري تامر حسني على جائزة “الفنان الأكثر تأثيرا وإلهاما في العالم” وأوضحت أن جمهور النجم المصري قد كسر الرقم القياسي بـ “أكثر عدد مشاركات على لوحة إعلانات”.وفي التفاصيل، فقد نجح زوّار “مارينا مول” في أبو ظبي بتحقيق 12086 مشاركة على لوحة الإعلان متخطين الرقم القياسي السابق وهو 4900 مشاركة في شهر كانون الأول 2017، ولفت البيان إلى أن “موسوعة غينيس للأرقام القياسيّة لا تقيس الإنجازات الّتي لا تتّبع محدّدات واضحة أهمها: أن يكون الإنجاز قابلاً للقياس وللكسر، وأن يكون ذو معايير واضحة محدّدة، وأن يكون قابلاً للتقييم والتحقّق من صحّته”، وأضاف البيان: “الإعلان عن هذه الأرقام القياسيّة يتمّ إذا ما اتفقت معاييرها مع اشتراطات صارمة ومحدّدة ولا تتبع عمليّة التصويت الجماهيري”.