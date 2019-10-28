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ماكري يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة الأرجنتينية ويهنئ خصمه فرنانديز بالفوز

شؤون دولية
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الصباح الجديد _ وكالات :
أقر الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم اول امس الأحد وهنأ منافسه ألبرتو فرنانديز.
وفي كلمة أمام أنصاره، أشار ماكري إلى فرنانديز بلقب الرئيس المنتخب وقال إنهما تحدثا عن بداية ”انتقال سياسي منظم“. وأضاف أنه دعا فرنانديز لتناول الإفطار.
وبعد فرز أكثر من 90 في المئة من الأصوات، حصل فرنانديز على 47.79 في المئة من الأصوات مقابل 40.71 في المئة لماكري.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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