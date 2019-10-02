ريم مصطفى تستعد لتصوير مشاهدها في “العنكبوت”

الصباح الجديد – وكالات:

عادت الممثلة ريم مصطفى من الجونة إلى القاهرة بعد حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وتستعد لبدء تصوير مشاهدها في فيلم “العنكبوت” مع الممثل المصري أحمد السقا، اذ كان من المقرر تصوير أول مشاهدها في العمل الأسبوع الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب تواجد السقا في الجونة ليسلم محمد هنيدي تكريمه من المهرجان.

وقالت ريم في تصريح الى أحد المواقع الفنية، أنها قررت المشاركة في “العنكبوت” لأنه “يضم العديد من الممثلين المميزين على رأسهم أحمد السقا ومنى زكي، اضافة إلى المخرج الكبير أحمد نادر جلال”، مشيرة إلى أنها تنتظر مسلسلات رمضان لتختار منها الأنسب لها لتعود به بعد غيابها عن الدراما الرمضانية العام الماضي.

الجدير ذكره ان فيلم “العنكبوت” من تأليف محمد ناير وإخراج احمد نادر جلال وبطولة أحمد السقا ومنى زكي، وظافر العابدين ومرشح عرضه في موسم اجازة منتصف العام الدراسي كموعد اولي.