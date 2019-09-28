الحلبوسي: نواجه اختبارا صعبا بحماية العراق من ارتدادات الصراع الاقليمي

بغداد – الصباح الجديد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، أن العراق يواجه اختبارا صعبا في مواجهة الظروف والتحديات التي تمر بها المنطقة، مشددا على ضرورة حماية العراق من ارتدادات الصراع الاقليمي.

وقال الحلبوسي في كلمة القاها خلال الاحتفالية التي نظمها المجلس الأعلى بمناسبة الذكرى الـ38 لتأسيسه وتابعتها ” الصباح الجديد ” إنه “نواجه اختبارا صعبا في مواجهة الظروف والتحديات وعلينا ان نكون بحجم الصراع وعلينا حماية العراق من ارتدادات الصراع وهذا يتطلب منا مضاعفة الجهد”.

ودعا الحلبوسي إلى ضرورة “انهاء المناصب بالوكالة بالاعتماد على مبدأ الكفاءة والنزاهة ومراعاة التوازن بين ابناء الشعب العراقي”، مشددا على ضرورة “إجراء اصلاحات شاملة واسعة”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن “البرلمان سيمضي باجراءات رقابية تطال مكامن الفساد خلال الفصل التشريعي الحالي”.