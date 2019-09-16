تراجع الديمقراطية في تركيا

خافيير سولانا

مدريد – تمر العلاقات بين تركيا والغرب بمرحلة حساسة للغاية. في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، تتبع الحكومة التركية سياسة خارجية متقلبة بنحو متزايد وتسبب التآكل المستمر للمعايير الديمقراطية في الداخل. الانقسام المتزايد بين تركيا وحلفائها الغربيين دليل آخر على تدهور التعاون العالمي. ومع ذلك، فإن هذه العملية ليست نهائية.

حدثت انتكاسة بعد شراء وتسلم تركيا (عضو في حلف شمال الأطلسي) النظام الصاروخي الروسي المضاد للطائرات من طراز س-400. يعد حلف الناتو أن س-400 لا تتوافق مع أنظمتها الخاصة، وتعتقد الولايات المتحدة أن وجوده سيضر بأمن مقاتلة ف-35 الجديدة، والتي أعربت تركيا عن رغبتها في الحصول عليها. ردا على ذلك، طردت حكومة الولايات المتحدة تركيا من كونسورتيوم ف-35 وتفكر في فرض عقوبات عليها.

في الوقت نفسه، لم يفعل أردوغان الكثير لتهدئة الأمور. تهديداته بالتدخل العسكري في شمال شرق سوريا تقلق الولايات المتحدة، التي حاولت شراء الوقت باتفاق مبدئي غامض مع تركيا لإقامة منطقة آمنة. تأمل القوات الكردية الآن، التي تهيمن على المنطقة المعنية ولعبت دورًا رئيسا في الحرب ضد الدولة الإسلامية، ألا يتركها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قبضة تركيا.

تصاعدت التوترات بين تركيا والاتحاد الأوروبي أيضًا، بسبب قرار الحكومة التركية الأخير بإرسال سفن الحفر والتنقيب بحثًا عن احتياطيات هيدروكربونية جديدة بشأن قبرص. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا، زعما أن تصرفاتها تنتهك القانون الدولي. رداً على ذلك، أعلنت تركيا تعليق اتفاقية 2016 التي بموجبها توقف تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن الآثار العملية للصفقة أصبحت محدودة الآن، إلا أنها مهمة بنحو رمزي لانبعاث حياة جديدة في العلاقة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وإن كان ذلك لفترة وجيزة.

تدهورت هذه العلاقة بنحو حاد منذ عام 2005، عندما بدأت تركيا (مع أردوغان كرئيس للوزراء) مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. في ذلك الوقت، كانت تركيا قد ألغت للتو عقوبة الإعدام -وهي شرط أساس لعضوية الاتحاد الأوروبي -ونظر حوالي 60٪ من مواطني تركيا بنحو إيجابي إلى التكامل الأوروبي. لكن اليوم، يدعو أردوغان إلى إعادة فرض عقوبة الإعدام، ويود أقل من 40٪ من السكان الأتراك الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

يعكس توقف عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عدة عوامل. بعد الترحيب بعشرة أعضاء جدد، معظمهم من أوروبا الوسطى والشرقية، في عام 2004، استسلم الاتحاد الأوروبي لنوع من «تعب التوسيع» الذي تفاقم بسبب الأزمة المالية العالمية عام 2008 (فقط كرواتيا انضمت إلى الاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين). خلال هذا الوقت، دخل المشروع الأوروبي في مرحلة فتور. وبدهشة، بدأ التفسير العرقي-الديني للهوية الأوروبية يترسخ. أعرب الكاتب التركي والحائز على جائزة نوبل أورهان باموك عن أسفه لأن أوروبا «تخلت عن تركيا». بالنسبة للأوروبيين المتحمسين مثله، كان الركود العظيم مقدمة للإحباط الكبير.

في ذلك الوقت، كان أردوغان مشغولاً بتقوية سلطته، وهي مهمة لا حدود لها على ما يبدو وما زالت تشغل باله حتى يومنا هذا. أدت قبضته المشددة على الدولة إلى تآكل العديد من الركائز الأساسية للديمقراطية التركية، مثل حرية الصحافة. على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي قد أدان هذا الاتجاه، فليس هناك من ينكر أن الحكومات غير الليبرالية ظهرت داخل الكتلة نفسها. بعد استفتاء مثير للجدل في عام 2017 والذي أقر فيه الناخبون الأتراك بفارق ضئيل التحول إلى نظام رئاسي، كسر أحد زعماء الاتحاد الأوروبي صفوفه لتهنئة أردوغان: رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان.

مثل أوربان، أردوغان متخصص في التحركات الجريئة التي تهدف إلى تعبئة الرأي العام لصالحه، حتى لو كان هذا يعني التراجع عن مواقفه. لم يكن الغرب هو الطرف الوحيد الذي أزعجه سلوكه الضال. على سبيل المثال، تخلصت ادعاءات أردوغان في سوريا من سياسة حكومته السابقة المتمثلة في «لا مشكلات مع الجيران». وفي الداخل، أثرت قاعدته الشخصية المتزايدة سلبا على الاقتصاد التركي، وأضعفت النقاش العام، وأدت إلى انقسام الشعب بعمق.

ومع ذلك، على الرغم من كل هذا، تظل تركيا مجتمعًا ديناميكيًا وتعدديًا، بروح ديمقراطية مرنة للغاية. يتضح هذا من خلال نتيجة إعادة الانتخابات البلدية الأخيرة في إسطنبول، والتي تم ترتيبها بعد هزيمة حزب أردوغان للعدالة والتنمية بفارق ضئيل في الانتخابات الأصلية في مارس/اذار. بلا هوادة ومن دون كلل، عاد مواطنو إسطنبول إلى صناديق الاقتراع بشكل جماعي في يونيو/حزيران ومنحوا إكرم إماموغلو، المرشح المعارض الرئيس، انتصارا لا يمكن دحضه. بفضل حملة إيجابية مليئة بالرسائل الشاملة، فاز إماموغلو بمعقل حزب العدالة والتنمية الأكثر رمزية، والذي كان يحكمه الحزب منذ أن أصبح أردوغان نفسه عمدة في عام 1994. وقول الرئيس سابقا إن «من يفوز في اسطنبول يفوز بتركيا» له تبعات مختلفة تمامًا.

مثل حالة الديمقراطية التركية، فإن العلاقات بين تركيا والغرب فاسدة، ولكن يمكن إصلاحها. يبدو أن أردوغان يعتقد أن الأهمية الجيواستراتيجية لبلاده ستسمح له بمواصلة سحب الحبل. لكن ليس لديه «البطاقة البيضاء»: بعد كل شيء، تحتاج تركيا أيضًا إلى الغرب. والحقيقة أن الاثنين محكوم عليهما بالتعاون. هناك الكثير من التحديات المشتركة، وبالتالي فرص التعاون. قد توفر اكتشافات احتياطيات الغاز في شرق البحر المتوسط حافزًا لاستئناف مفاوضات السلام في قبرص، مع إعطاء دفعة جديدة للتقارب بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

لن يصبح موقف تركيا من الغرب أكثر بناءً بين عشية وضحاها. لكن احتمال حدوث مثل هذا التحول موجود، كما أظهرت التطورات السياسية الحديثة. دعونا نتذكر أن سعي تركيا السابق للحلم الأوروبي قد جمع بين أمثال أردوغان الإسلامي وباموك العلماني، رغم خلافاتهما العميقة. لسوء الحظ، تم تأجيل هذا الحلم، إلى جانب كل ما يمثله، في الوقت الحالي. لكن لن يفوت الأوان على تركيا أن تراهن على الوحدة -وعلى الوحدة الأوروبية.

خافيير سولانا، الممثل الأعلى السابق للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، والأمين العام لحلف الناتو، ووزير خارجية إسبانيا، يشغل حاليًا منصب رئيس مركز ESADE للاقتصاد العالمي والجغرافيا السياسية

روجكت سنديكيت

www.project-syndicate.org