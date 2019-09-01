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امر ديواني بتشكيل لجنة تزيل التجاوزات على عقارات الدولة

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
أصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أمس الاحد، امرا ديوانيا بتشكيل لجنة تزيل التجاوزات على عقارات الدولة.
وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امر بتشكيل لجنة برئاستي وعضوية ممثلي 11 جهة على ان لا تقل درجتهم عن (مدير عام) او (رتبة لواء).
واضاف الفريق الركن البياتي ان اللجنة تتولى مهمة ازالة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة، تنفيذا لقرار (154) لسنة 2001 وقرارات مجلس الوزراء المرقمة (440) لسنة 2008، و244 لسنة 2017.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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