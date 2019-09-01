عدد جديد من مجلة الدراسات التاريخية “أسطور”

صدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات العدد العاشر من مجلة الدراسات التاريخية نصف السنوية العلمية المحكّمة أسطور. وتضمّن هذا العدد الدراسات التالية: “المؤرخ والمقاربات الكمية: حول الدراسات الديموغرافية لبعض الحواضر الإسلامية: عرض أطروحات وإثارة تساؤلات”، (طارق مداني)، و”التنوع الديني والطائفي في الفترة الإسلامية المبكرة من خلال كتاب “التحريش” لضرار بن عمرو الغطفاني (ت. نحو 200هـ/ 815م)” (عبدالرحمن حللي)، و”السلطة والتجريم السياسي للمعارضة ببلاد المغرب والأندلس خلال القرن 4هـ/ 10م” (سعيد بنحمادة)، و”سبتة في استراتيجية دول الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط” (محمد الشريف)، و”المصادر التاريخية العربية للأسطورة المؤسسة للهوية الغربية: بين تاريخي فتح أميركا وفتح الأندلس” (محمد عبدالرحمن حسن)، و”راهب وفقيه: سيرة متقاطعة لنيكولاس كلينرد ومحمد بن خروف” (محمد بكور). واختُتم هذا الباب بدراسة “جمعيات قدماء تلاميذ المدارس والثانويات الفرنسية الإسلامية ودورها في العمل الوطني في المغرب 1921-1956” (إلياس فتوح).

وضمّ باب “ترجمات”، في هذا العدد، دراسة بعنوان “السرد والعالم الواقعي”، للأكاديمي والمفكّر الأميركي ديفيد كار، وقد ترجمها ثائر ديب.

أما باب “مراجعات كتب”، فقد ضم ثلاث مراجعات؛ متمثلة بمراجعة فهمي رمضاني كتاب جدل الهوية والتاريخ: قراءات تونسية في مباحث هشام جعيط لمجموعة مؤلفين، ومراجعة خالد بالعربي كتاب المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي: إشكاليات نظرية وتطبيقية في التاريخ المنظور إليه من أسفل لإبراهيم القادري بوتشيش، ومراجعة جمال فزة كتاب الصحافة والتاريخ للمؤرخ الطيب بياض.

كما تضمّن باب “وثيقة” دراسة بعنوان “أربع رسائل دفينة حول ’بيت المغرب بالقاهرة‘” (سلوى الزاهري).

واختتم العدد أبوابه بـ “ندوة أسطور”، بعنوان “المؤرخ العربي ومصادره”، وقد نظمتها مجلة أسطور للدراسات التاريخية بالتعاون مع قسم التاريخ في معهد الدوحة للدراسات العليا، يومي 29 و30 نيسان/ أبريل 2019، وقد تضمَّن هذا الباب ثلاث دراسات وستنشر أعمال الندوة تباعاً في الأعداد المقبلة.