الإيدز يرتفع للضعف في محافظة عراقية

بغداد – الصباح الجديد

قالت دائرة صحة ذي قار اليوم ان حالات الإصابة المسجلة رسميا بمرض الايدز في المحافظة زادت الى أكثر من الضعف في العام الحالي 2019.

وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة الدكتور حيدر حنتوش في تصريح صحفي ان “حالات الاصابة بالايدز ارتفعت الى عشر حالات في العام الحالي بعد ان كانت أربع فقط في العام الماضي”.

وبين ان “صحة ذي قار اتخذت من جانبها جميع الاجراءات الصحية اللازمة ومنها حجر المصابين وتأمين العلاجات الضرورية وضمان عدم انتقال العدوى”.

واضاف حنتوش ان “الدائرة تعمل كذلك على اتخاذ اجراءات وقائية وتوعوية ضد المرض كارشاد المواطنين بعدم استخدام مكائن الحلاقة المشتركة او اي مواد اخرى يمكن ان تنقل الدم من آخرين فضلا عن اجراءات الفحص الدوري للمرضى”.

واشار الى ان “دائرة الصحة تعمل كذلك وبالتنسيق مع مفوضية حقوق الانسان في المحافظة على إقامة ندوات تثقيفية عديدة لجميع الشرائح المجتمعية ولاسيما فئة الشباب لتثقيفهم بمخاطر المرض وسبل الوقاية منه”.

وعزا سبب زيادة أعداد المصابين الى الممارسات والسلوكيات الخاطئة ومنها السفر لخارج البلاد والعودة دون اجراء فحوصات طبية، والتداخلات الجراحية غير المهنية كالتاتو والحجامة”