ما حقيقة حب الرجال للقيلولة؟

الصباح الجديد – وكالات:

“الرجال غالبا يحبون النوم ويفضلونه عن غيره من متع الحياة”، أسطورة شهيرة ترددها الكثير من النساء، لكن دراسة بريطانية كشفت حقيقة تلك الأسطورة.

ونشرت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية تقريرا لدراسة، كشفت المستور بشأن تلك الأسطورة، عن طريق تحديد من يفضل “غفوة القيلولة” في منتصف اليوم أكثر الرجال أم النساء.

وكشفت الدراسة البريطانية أن 13% من الرجال يفضلون “غفوة القيلولة” مقابل 6% من النساء، من عينة مكونة من أكثر من ألفي رجل وامرأة.

كما كشفت الدراسة أيضا أن ربع النساء “عينة البحث” لم يحصلن طوال حياتهن على قيلولة، في حين 16% فقط من الرجال لم يناموا في منتصف اليوم طوال حياتهم.

وأوضحت ليزا آرتيس، أخصائية معهد النوم في بريطانيا أن الرجال يحتاجون فترة من 20 إلى 30 دقيقة فقط، كي يشعروا باليقظة الكاملة.

وتابعت: أي وقت أطول من هذا يدخل الرجل في نوم عميق، ويجعله يستيقظ شاعرا بالنعاس ولا يشعر بالراحة على الإطلاق.