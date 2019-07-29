  • الإثنين , 29 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • ثقافة
  • الغرَقُ وحيدًا تحت الجسر في إسطنبول

الغرَقُ وحيدًا تحت الجسر في إسطنبول

ثقافة
0 تعليق
11 views

نامق عبد ذيب

لا تكن غبيّاً أيها الجسر
أنتَ تمدُّ ساقيكَ في الأرخبيل البعيد كأيِّ طويلِ الساقين
وأنا أبحثُ عـن سمكةٍ تائهة مرّتْ تحتكَ دون أن تنتبــهَ
لدموعِها التي أغرقتِ البحر

هناك في البحر
تضيعُ الكثيرُ من الأغاني
إلا أغنيةٌ واحدة أخذتْهُ من ناصيتِهْ
( هيلا يا واسع )
كانت تزجرُهُ وتلقي بهِ تحت قدميها

لا إسطنبول
ولا أنطاليا
ولا أنقرة
أنا أنطفىء في بلاد الأناضول
بينما جمرةٌ في القلبِ يصعدُ دخانُها في الأعالي
تائهاً بين المداخن الغريبة

الرجلُ التركيُّ الذي وضع يديهِ على كَتِفي
أحسَّ برجفةِ الغريبِ في وحدتِهِ
كانَ يشهقُ
كان يحدِّق إلى لا أحد

جوروم الدائرية
جوروم التي تحيطُها الجبالُ من كل الجهات
لا تعرفُ الفتى العربيَّ التائهَ في دروبِها
الفتى العربيَّ الذي ضاعَ في المربّعات

كلُّ امرأة تركيّةٍ عابرةٍ تحدِّق بي
تتساءلُ مَنْ هذا الرجلُ بشَعْرهِ الأبيض الذي يغرورقُ قلبُهُ بالدمع
حتى أننا لم نعدْ نعرفُ ما نفعلُ بأغانيهِ
ولا نعرفُ ما تقول دموعُهُ المسفوحةُ على الأرصفة

ما لهؤلاء الأتراكِ يحتجزون الأماكن كلَّها
فلا أرى مصطبةً فارغةً أُلقي بجسدي بين أحضانها
ما لهم لا يسمحونَ للشجرةِ بأنْ تُلقي بظلِّها
على كرسيٍّ في المقهى البعيد

كلّما رأيتُ منارةً في أنقرة أصبحتُ أكثرَ طولًا

الأناضوليات جميلات جداً
لكنهنَّ دائماً يحدّقْنَ في الفراغ
كأنَّ عيونَهنَّ ولايةٌ بعيدةٌ أعرفُها هناكَ على الفرات

ولكنّكَ وحيدٌ أيها المزدحم
لا المقاهي تعرفكَ
ولا الشوارعُ
ولا الخانات
أنتَ مجرّدُ عابرٍ لا صورة لهُ
ولا صوت
«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

  • كُتبت القصيدة بتاريخ 18-11-2015 أيام هجرتنا إلى تركيا

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة