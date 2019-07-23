  • الثلاثاء , 23 يوليو 2019
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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  • 7663 أعداد المختفين قسريا خلال عامين ونصف العام لا نصل اليهم

7663 أعداد المختفين قسريا خلال عامين ونصف العام لا نصل اليهم

شؤون عراقية
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مفوضية حقوق الانسان:

الصباح الجديد ـ وكالات:
كشف عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق أنس العزاوي امس الثلاثاء عن أعداد العراقيين المختفين قسريا خلال الأعوام 2017 و 2018 و2019 .
وأورد العزاوي في تصريح نقلته روسيـا اليوم واطلعت عليه الصباح الجديد، ان المفوضية سجلـت خلال العامين والنصف الأخيرين 7663 حالة اختفـاء قسـري، مبينـا أن الذين تأكـد وجودهم في المعتقلات والسجون يبلغ عددهم 652.
وأضاف أن هذه الأرقام لا تشمل الذين اختفوا في فترة وجود تنظيم داعش، كمـا لا تشمـل محافظـات إقليم كردستان ، مشيرا الى وجود عراقيل تمنع المفوضية من الوصول إلى المختفين قسريا، حيـث لا يوجد تعاون من قبل بعـض المؤسسات التنفيذية المسؤولة عن السجون والمعتقلات بحجة الإجراءات الأمنية .
ودعا العزاوي الحكومة العراقية إلى ضرورة مساعدة المفوضية في الوصول إلى حقيقة المختفين قسريا ومساعدة عائلاتهم في معرفة مصيرهم ومحاسبة المقصرين.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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