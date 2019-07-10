منحنا 18 اجازة استثمارية خلال 4 اشهر ، ولدينا 350 فرصة اخرى

رئيس استثمار ذي قار للصباح الجديد:

كاظم العبيدي

كشف رئيس هيئة استثمار ذي قار عماد طارش العتابي خلال مؤتمر صحفي عقده امس استعرض خلاله نشاطات دائرته خلال عام واحد عن وجود 350 فرصة يتنافسون عليها المتقدمين على اساس معايير قانونية ، فيما اكد حاجة المحافظة الى 250 الف وحدة سكنية اذ تم مفاتحة الدوائر المعنية لبيان رغبتها بأنشاء مجمعات سكنية وفعلا تم منح اربع مجمعات سكنية واربعة اخرى في طور التصويت داخل مجلس الادارة .

واضاف ان الهيئة وعلى مدى تسلمنا مهامها وفرت فرص استثمارية وبإجازات سلمت للمستثمرين تنوعت بين الجانب الصناعي والزراعي والسياحي والتجاري والصحي والسكني المتضمنة معمل الحديد والصلب وهو الاكبر من نوعه في جنوب العراق ومعمل اصباغ ماس العراق فيما منح ومحطة تربية الاغنام بالإضافة الى فندق 5 نجوم والعديد من المجمعات التجارية المميزة الى هذا جانب القطاع الصحي كمستشفى الامل الاستثماري ومستشفى الحضارات واربع مجمعات سكنية لموظفي الدولة ونحن بصدد منح 25 اجازة استثمارية خلال الشهر الجاري ومجالات متعددة. ولفت الى هناك مشاريع عملاقة ستقام على ارض مدينة اور الاثارية فضلا عن مناطق الاهوار اذ تم الاتصال بخمس شركات اجنبية عملاقة وبجهودنا الذاتية وبعلاقاتنا الشخصية تثمل استثمارات في الجانب السياحي ببناء منتجعات سياحية في الاهوار وموقع سياحي بالقرب من زقورة اور والتي تبعد 15 كليو متر عن مركز مدينة الناصرية. واكد العتابي الى ان ابواب دائرته مفتوحة لكل المؤسسات الاعلامية والصحفيين والتعاون معهم بشكل مثمر.