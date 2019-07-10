ديالى تجهز القطاعين العام والخاص بمئات المحولات والمقاييس الكهربائية

لاول مرة .. سامراء تسعى الى انتاج مستحضرات دوائية جديدة

بغاداد _ الصباح الجديد :

تواصل شركة ديالى العامة احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن رفد وزارة الكهرباء والعديد من الجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص بمنتجاتها من المحولات والمقاييس الكهربائية بشتى أنواعها وسعاتها واطوارها ساعية بكل جهدها وخبرتها المتراكمة منذ أكثر من 40 سنة لتأمين حاجة البلد من هذه المنتجات الرصينة والتي تنافس أفضل المنتجات المماثلة في المنطقة والعالم.

وقال معاون مدير عام الشركة المهندس زيد شاكر ناصر ان مجموع ماتم تجهيزه من تلك المنتجات خلال شهر حزيران الماضي بلغ (٤٤٤) محولة مختلفة الأنواع والسعات و ( ١٠٥٠ ) مقياسا كهربائيا متنوع الأطوار إضافة إلى العديد من منتجاتها المتنوعة الأخرى وبمبلغ اجمالي قدره ( ٤٧٢٠٦٣٤٠٠٠) دينار ، ولفت المدير العام الى ان الحصة الأكبر من المحولات الكهربائية خلال الشهر المذكور كانت لصالح الشركة العامة لتوزيع كهرباء بغداد حيث تم تجهيزها بـ ( ٣٣٠ ) محولة توزيع سعة (400/11KVA ) مع (50) محولة توزيع سعة (250/11KVA ) فيما توزع العدد المتبقي والبالغ (٦٣) محولة توزيع مختلفة السعات على عدد من شركات التوزيع وفروعها والتي شملت الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط التي تم تجهيزها بـ(30) محولة توزيع سعة (400/11KVA ) وفرع الشركة اعلاه في واسط بــ(12) محولة توزيع مختلفة السعات و(6) محولات توزيع مختلفة السعات لفرع توزيع كهرباء النجف وتجهيز كهرباء ديالى بــ(6) محولات توزيع مختلفة السعات فيما تم تجهيز شركة الجوف للتجارة والمقاولات العامة بـ(5) محولات توزيع سعة (630/11KVA ) إضافة إلى تجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب بمحولة قدرة واحدة سعة (31.5MVA )

واضاف المدير العام أنه قد تم تجهيز الشركة العامة لتوزيع كهرباء الوسط / فرع كربلاء بـ( ٧١٤ ) مقياسا كهربائيا طور واحد ( ٢٠ – ٨٠ ) أمبيرا مع ( ٣٣٣) مقياسا كهربائيا ثلاثة اطوار ( ٢٠ – ٦٠ ) امبيرا اضافة الى بيع العديد من منتجات الشركة المتنوعة بطريقة البيع المباشر حيث تم بيع أربع محولات توزيع مختلفة السعات وثلاثة مقاييس كهربائية مختلفة الأطوار مع ( ٤١٦٠) شمعة قدح إضافة إلى عدد من المنتجات المتنوعة الأخرى.

من جانب اخر كشفت الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن عن تعاونها مع مركز سنا فارما الاردني للابحاث الصيدلانية من اجل رفد وزارة الصحة والسوق المحلية بعدد من المستحضرات التي تنتج لاول مرة في العراق.

وافاد مدير عام الشركة ليث عبدالرحمن العزاوي بأن هذا التعاون جاء في اطار خطة الشركة الطموحة بتنويع واضافة مستحضرات دوائية جديدة لرفد وزارة الصحة والسوق المحلية ، مشيرا الى انتاج عدد من المراهم وقطرات الفم والاشربة بموجب هذا التعاون وفقا للدساتير العالمية الحديثة المعمول بها . ولفت المدير العام الى أنه قد تم استكمال الوجبة الاولى والبالغة (7) مستحضرات شملت قطرة فم فنستيل وقطرة فم لعلاج الحساسية وشراب بندول (250) ملغم ومرهم ميبو لعلاج الحروق والبروفين وفولتارين جيل وتحاميل ميكانيوزل (400) لعلاج الفطريات ، مؤكدا سعي الشركة لمواصلة العمل والبحث لتطوير منتجاتها والارتقاء بها الى مستويات اكثر تنوعا وبمايؤكد تميز وابداع المنتج الدوائي العراقي وقدرته على المنافسة. وافصح المدير العام عن قرب استكمال انتاج الوجبة الثانية من المستحضرات والبالغ عددها (7) والتي تشمل فولتارين ساشيت ومرهم لعلاج الاكزيما ومسكن موضعي وكريم اونداسيترون وشراب لعلاج القيء وشراب لعلاج حساسية الاطفال وكريم بروكتوهيل لعلاج البواسير الى جانب تعديل تركيبة القطرات سباستال بمايتلاءم ومتطلبات وزارة الصحة .

واكد المدير العام ان المستحضرات الجديدة تمتاز بجودتها الاقتصادية وبمواصفاتها التي تضاهي مثيلاتها المستوردة الامر الذي سيمكن الشركة من تحقيق موارد مالية وتوفير الادوية باسعار مناسبة وملائمة لمستوى الدخل للمواطن العراقي.