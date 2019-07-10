مديرة الاعمار الهندسي تطلع ميدانيا على سير العمل في شركة تسويق النفط سومو

جاسم كريم الطائي

قامت مدير عام دائرة الاعمار الهندسي وكالة المهندسة آسيا محمد حسن بزيارة ميدانية للأطلاع على سير العمل في ثلاثة مشاريع لصالح شركة تسويق النفط سومو تقوم الدائرة بالاشراف عليها.

وقالت المدير العام ان الدائرة تقوم بعملية الاشراف الهندسي لثلاثة مشاريع لصالح شركة تسويق النفط (سومو ) والتي تشمل مشروع المجمع السكني لشركة تسويق النفط ( سومو ) والمخصص لمنتسبي وزارة النفط ومشروع الملحق الاداري للشركة ومشروع الدفاع المدني.

وأضافت مدير عام الدائرة ان ملاكاتنا الهندسية والفنية تعمل بكل كفاءة ونشاط ومثابرة لتنفيذ الاعمال المناطة بهم على وفق المخطط وحسب المواصفات المطلوبة ، مبينة ان ملاكاتنا حظيت بأعجاب وتقدير القيادات العليا لدى شركة تسويق النفط (الجهة المستفيدة) لما تملكه من كفاءة وخبرة في أعمال الاشراف الهندسي.موجهة ان يستمر العمل بالروحية العالية والدقة وبضرورة أنجاز العمل على وفق المواصفات الفنية المطلوبة.

وشارت مدير عام الدائرة ان الدائرة تمتلك طاقات هندسية كفوءة سواء بعملية الاشراف الهندسي او في أعداد التصاميم مما عزز شركة تسويق النفط سوموالى توقيع ثلاثة عقود معنا ومن المؤمل توقيع عقد رابع لغرض الاشراف الهندسي على أنشاء فندق كبير. من جانبه بين مدير قسم المشاريع في الدائرة المهندس عادل حمدي ان المشاريع التي تشرف عليها ملاكاتنا الهندسية والفنية هي مشروع مجمع سومو السكني والبالغ كلفته أكثر من (52) مليار دينار وينفذ على مساحة (64) الف متر مربع وبمدة أنجاز (36) شهرا ، مبينا أن المشروع يقع مجاور نصب الشهيد في محافظة بغداد وينفذ من قبل أئتلاف شركتي فورم ويل وبيسان للمقاولات العامة.

وتابع ان المشروع يتكون من (31) بناية عمودية ذات اربع وخمسة طوابق وبواقع (453) شقة تتراوح مساحاتها ما بين (125 م2 , 150م2, 175م2, 200م2 )..كما يحتوي المشروع على قاعتين للمناسبات ومحال للتسوق وساحة لوقوف السيارات وملجأين.

أما المشروع الثاني فهو مشروع بناية الملحق الاداري للشركة وينفذ من قبل شركة البراق للمقاولات والخدمات العامة المحدودة ويتكون من ثلاثة طوابق وممرات رابطة مع البناية الرئيسة لشركة تسويق النفط سومو وتبلغ المساحة الاجمالية للبناية (3790)م2 ومصاعد عدد (2) .

والمشروع الثالث هو مشروع الدفاع المدني والذي ينفذ من قبل شركة نجم الهداية للمقاولات والتجارة العامة المحدودة وتتكون البناية من طابقين ( طابق ارضي وطابق اول) ومرآب بأرتفاع 9 امتار يتسع لسيارات أطفاء عدد (2) ومكاتب ادارة وصالة رياضية ومصلى وصالة استقبال عدد (2) ومخزن عدد(2) ومجموعة حمامات عدد(2) مع حمامات منفردة عدد(4) . وأكد مدير قسم المشاريع وان العمل في المشاريع الثلاثة تجري بوتيرة متصاعدة والعمل يجري وحسب المواصفات الهندسية المعتمدة.