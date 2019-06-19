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  • النائب آراس حبيب: الكتل السياسية تبدأ أولى الخطوات الجدية في الاستجابة لتوجيهات المرجعية

النائب آراس حبيب: الكتل السياسية تبدأ أولى الخطوات الجدية في الاستجابة لتوجيهات المرجعية

شؤون عراقية
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أكد عضو مجلس النواب عن بغداد آراس حبيب كريم، ان الكتل السياسية بدأت أولى الخطوات الجدية في الاستجابة لتوجيهات المرجعية الدينية.
وقال حبيب: “بعد خطاب المرجعية الدينية الشريفة وما تضمنه من توبيخ صريح للطبقة السياسية بدأت القوى والكتل الخطوات الأولى نحو إكمال الكابينة الوزارية وإنهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة”.
وأضاف: “لم يكن التأخير مبرراً على أي صعيد من الصعد. فهو مخالف للسياقات والأطر الدستورية والقانونية بل وحتى ما الزمت به القوى السياسية نفسها حين صوتت على البرنامج الحكومي ومايتطلبه من التزاماتمتبادلة بينها وبين رئيس الوزراء”.
وتابع: “كما أن المرجعية كانت قد عبرت سابقاً عن عدم رضاها عما يجري في البلد وقالت بصريح العبارة أن صوتها قد بح. كانت تلك إشارة أكثر من كافية للتحرك الجاد بشأن تصفير كل الملفات والمشاكل بل والتحدياتالتي تواجه البلد وتواجهنا جميعاً بوصفنا تصدينا للمسؤولية ممثلين لهذا الشعب لا ممثلين لمصالحنا وإمتيازاتنا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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