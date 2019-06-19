منتخبنا يعلن أستعداده لمنافسات بطولة مصر الدولية

في فعالية تنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة

القاهرة ـ حسن عيال

تصاعدت وتيرة استعدادات المنتخب العراقي لتنس الطاولة لذوي الاحتياجات الخاصة في معسكره التدريبي الذي يقيمه في العاصمة المصرية القاهرة تاهبا لمشاركته في بطولة مصر الدولية للفترة من السادس والعشرين ولغاية التاسع والعشرين من الشهر الجاري وخاض على هامش المعسكر أول أمس وحدة تدريبية مشتركة مع نظيره الكويتي الذي لبى مشكورا دعوة الوفد العراقي لزيارة مقر إقامته في فندق اللؤلؤة في حي المعادي واجرائه مرانا مشتركا في القاعة التي تم تخصيصها للوحدات التدريبية للمنتخب العراقي.

وشهد المران المشترك منافسات الفردي والفرقي وكانت اغلب نتائجها لصالح منتخبنا الذي افصح عن تصاعد قدرات لاعبيه الذين سوف يشاركون في منافسات بطولة مصر الدولية (زينب حسن ونجلة عماد ومنتظر فاروق وعلي عبد الأمير وعادل خالد) والذين نالوا إعجاب مدرب المنتخب الكويتي احمد فاروق مصري الجنسية حيث أكد في تصريح خص به موفد الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية بان لاعبي العراق يتمتعون بمواهب تستطيع أن تنال التفوق في اية منافسة وبامكانهم ان يصلوا إلى الالقاب العالمية لو توفرت لهم أساليب الاعداد المثالية وتم الزج بهم في البطولات المتعددة لاكتساب الخبرة والتعود على أجواء السباقات التي يرتفع فيها مستوى المشاركين.

وأضاف فاروق الذي يقود المنتخب الكويتي لذوي الاحتياجات الخاصة منذ ثمان سنوات والذي يعسكر حاليا في القاهرة استعدادا للمشاركة في منافسات بطولة مصر الدولية بأنه قدم بلاعبين شباب لأجل زيادة عدد اللاعبين الممارسين لهذه الفعاليات حيث يعاني في الكويت من انحسار اعدادهم وانه يامل بان يكون له رصيد من الأوسمة بالرغم من اشتداد المنافسة مع فرق لها باع طويل وانه يتوقع للمنتخب العراقي الحصول على نتائج متقدمة.

هذا وسيقوم وفد المنتخب العراقي برد الزيارة لمقر إقامة وفد المنتخب الكويتي اليوم الخميس.