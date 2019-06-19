علاء عباس في طريقه إلى ضمك السعودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد رئيس نادي ضمك السعودي، صالح أبو نخاع، انه تبقت بعض التفاهمات مع نادي الزوراء، من اجل اكمال التعاقد مع هدافه علاء عباس.

وقال أبو نخاع في تصريح لصحيفة الرياضية السعودية، إن “ضمك تحصل على موافقة علاء عباس، لكن الصفقة لم تتم بشكل رسمي حتى الآن حيث متبقي بعض التفاهمات مع ناديه الزوراء”.

اوضحت الصحيفة نقلاً عن مصادر في نادي ضمك، أن “المفاوضات انحصرت بين الناديين حول صيغة الانتقال، حيث يريد ضمك اللاعب بصفة نهائية، فيما تمسك الزوراء باللاعب ويعرض انتقاله على سبيل الإعارة”. وتألق علاء عباس- 21 عاما- بشكل لافت في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، حيث سجل 6 أهداف في 6 مباريات لعبها مع النوارس. وفي حال تمت الصفقة فإن عباس يعد المهاجم العراقي خامس اللاعبين الاجانب في حال اكمال التعاقد معه بعد الرباعي، المغربي زكريا حدراف، المهاجم، والجزائري شمس الدين رحماني، حارس المرمى، والبرازيلي جورجي فيليبي، المدافع، والسنغالي بابكر سار.