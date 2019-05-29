«قصص العابرين» لقتيبة الجنابي يفوز بجائزة لندن للأفلام السينمائية الدولية

لندن – خاص بالصباح الجديد:

حصد فيلم «قصص العابرين» للمخرج العراقي قتيبة الجنابي٬ جائزة أفضل فيلم روائي -تجريبي دولي في حفل توزيع جائزة لندن للأفلام السينمائية الدولية في العاصمة البريطانية لندن‪. ‬ وتنافس الفيلم مع مجموعة من الأفلام البريطانية والعالمية على جائزة الفيلم الروائي – التجريبي٬ التي تمنح عادة للنتاج الأفضل على مدار سنة كاملة.‬‬‬

والفيلم٬ وهو إنتاج مستقل تم تصويره على مدار 30 عاماً٬ عبارة عن يوميات بصرية شخصية تستعرض حكايات العابرين٬ أولئك الذين يغادرون أوطانهم بفعل الحروب الطاحنة والقمع السياسي. ومن خلال تلك الحكايا يتناول المخرج سيرته الذاتية وتجربته الموازية لتجارب وحياة الآلاف من المهاجرين الذين توزعوا في جهات الأرض على مدى العقود الأربعة الماضية.

ولكن هل سيتوقف العابر عن الرحيل٬ هل سيستقر في مكان ما بعيداً عن المكان الأول٬ أم أنه سيواصل البحث في كل الأمكنة عن الوطن المفقود؟

يجيب قتيبة الجنابي: «سيبقى المهاجر مثل سيزيف٬ حاملاً حلمه ووهمه على ظهره باحثاً عن وطن فقده في لحظة عابرة من زمن٬ وسيكون ذلك الوطن المفقود بالنسبة له بمثابة البوصلة التي ترشده إلى كل الأمكنة.. حتى أكثرها بعداً».

وأكد الجنابي إثر فوزه بالجائزة: «سعادتي كبيرة بهذه الجائزة المرتبطة باسم لندن٬ المدينة التي تجمع تحت خيمتها ثقافات ولغات وسحنات متنوعة لتغدو تالياً بهذا الانفتاح والتعدد الفني والحضاري٬ عاصمة كوزموبوليتية بجدارة. في فيلم «قصص العابرين» كنت مخرجاً ومنتجاً ومصوراً٬ وهي تجربة سينمائية مستقلة تماماَ وعمر هذه التجربة في حدود 30 عاماً٬ ويعتبر الفيلم الجزء الثاني من ثلاثية المنفى٬ التي انطلقت مع فيلمي الروائي «الرحيل إلى بغداد» ٬ فيما سيكون فيلمي الروائي القادم «رجل الخشب» وهو في طور المونتاج الآن٬ الجزء الأخير من الثلاثية.

يذكر أن فيلم «قصص العابرين» عرض في عدد غير قليل من المهرجانات السينمائية العالمية٬ ونال استحسان الكثير من المتلقين والنقاد في آن. وسيعرض في لندن يوم الخامس عشر من حزيران (يونيو) على قاعة معهد الفيلم البريطاني٬ BFI في «ساوث بانك»