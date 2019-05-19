«الكاراتيه» يواصل الاستعداد للأستحقاقات المقبلة

بغداد ـ طه الجنابي:

اكد الدكتور عادل عيدان رئيس الاتحاد المركزي للكاراتيه ان المنتخب يواصل تدريباته في السليمانيه باشراف الملاك التدريبي المصري.

واشار الى ان النشاطات الداخلية ستنطلق في الاول من ايار فيما ستكون للمنتخب استحقاقات آسيوية في اوزبكستان اب المقبل يجرى على هامشها انتخاب مجلس ادارة جديد للاتحاد الآسيوي حيث سيرشح العراق لمنصب عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي فيما سيكون هنالك استحقاق عربي شهر تموز المقبل ننتظر تحديد المكان من الاتحاد العربي ، وايضا سيكون للعراق مشاركة في بطولة العالم في تشيلي المقررة ان تقام فـي شهـر أيلـول المقبـل.

ويذكر ان اخر مشاركة لمنتخب العراق بالكاراتيه كانت الشهر الماضي بماليزيا تمكن العراق من احتلال المركز ١٣ من بين ٤٥ دولة آسيوية بفضية وبرونزية حيث تمكن منتخبنا الوطني للكراتيه في فعالية “الكاتا” الجماعي الحصول على الفضة فيما حقق البطل (بنر عباس) برونزية الكاتا الفردي لفئة الناشئين واللاعبين الذين حصلوا على الفضية هم (يوسف سلام، بزارمهدي وبينر مصطفى)، بقيادة المدربين المصريين (مصطفى ابراهيم وثامر عبد الرؤوف).