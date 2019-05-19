صادق جبر يشارك تتويج شباب الأهلي بـ 3 ألقاب

بغداد ـ الصباح الجديد:

شارك مدرب حراس المرمى العراقي المحترف في دولة الإمارات، صادق جبر، بتتويج فريقه شباب الاهلي بالحصول على 3 بطولات يشرف على تنظيمهن اتحاد الإمارات لكرة القدم، وهي بطولة مجلس دبي الرياضي ودرع الدوري وبطولة الكأس.

وقال جبر لـ «الصباح الجديد»: عملت لمواسم عدة في نادي شباب الأهلي، ووفقنا هذا الموسم باحراز 3 بطولات لفئة الشباب تحت 18 عاما، واعمل ضمن الملاك التدريبي المؤلف من محمد شاه ومساعده عبد الله عيد والمتحدث مدربا لحراس المرمى.

واضاف: تم الاستعانة بخدمات الخبير موسى عباس ومدير الاكاديمية للتطوير، وخبيرا بلجيكيا والكابتن عنتر مرزوق، والاخير احد لاعبي منتخب الإمارات الذي مثله في بطولة الخليج العربي ببغداد.

واوضح انه يشرف على 3 حراس مرمى دافعوا عن الوان شباب الاهلي في البطولات التي توج الفريق بها جميعا، وهم « منصور الزعابي وسعيد بدر وسعيد محمد، موضحا انهم يملكون مؤهلات فنية عالية بين الخشبات الثلاث وسيكون لهم شأن كبير في المواسم المقبلة سواء مع أندية الكبار او المنتخبات الوطنية في الإمارات.