«الوطني» يكتفي بلقاء تونس بعد إلغاء مواجهتي صربيا وليبيا

ضمن برنامج الاعداد لتصفيات كأس العالم

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، أنه تلقى إشعارا من نظيره الليبي يقضي بإلغاء المباراة الودية بين المنتخبين التي كانت مقررة في شهر حزيران المقبل.

وذكر الاتحاد في بيان أن نظيره الليبي أبلغه بتعذر إجراء المباراة الدولية الودية المقررة بين المنتخبين في تونس في العاشر من حزيران، وذلك بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد وخصوصا في العاصمة طرابلس، ما يتعذر تجميع اللاعبين وتهيئتهم.

وسيغادر المنتخب العراقي إلى تونس في الثاني من الشهر المقبل لخوض مباراة ودية مع منتخب تونس، ثم يعود إلى العراق بعد إلغاء مباراة ليبيا.. وكان الاتحاد المركزي لكرة القدم اعتذر ، رسميًا عن عدم استضافة مباراة صربيا الودية؛ بسبب الضائقة المالية.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد: «الاتحاد حوَّل الأمر إلى وزارة الشباب والرياضة التي لم تجد شركة مسوقة للمباراة».. وأضاف «لم نستطع توفير المبلغ المطلوب لاستضافة المنتخب الصربي، في المباراة التي كان من المقرر إقامتها مطلع الشهر المقبل في البصرة».

وأشار «الاتحاد متوجس من بطء الإجراءات الإدارية في إجراء حجوزات الطيران خاصة للاعبين المحترفين رغم أن موعد السفر بات قريبًا ولم تنتهِ الإجراءات بسبب الأزمة بين وزارة الشباب، واللجنة الأولمبية».

يذكر أنَّ منتخب العراق يستعد لتصفيات كأس العام تحت إشراف المدرب السلوفيني كاتانيتش.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب العراقي، يوم 27 أيار الجاري، موعدا لتجمع الفريق تحضيرا لوديتي تونس وليبيا في شهر حزيران المقبل.. وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي، باسل كوركيس: بعد تعذر إقامة ودية صربيا، سيغادر المنتخب بشكل مباشر في الثاني من حزيران المقبل إلى تونس».

وبين أن المدرب سيختزل القائمة الأولية التي أعلنها وضمت 33 لاعبا إلى 23 قبل التجمع والمغادرة إلى تونس.وأشار إلى أن المنتخب سيواجه تونس، في السابع من الشهر المقبل، ضمن برنامج إعداد المنتخب لتصفيات كأس العالم.

وكان المدير الفني للمنتخب العراقي، الصربي سريتشكو كاتانيتش، أعلن القائمة الأولية لأسود الرافدين، تحضيرا لودية تونس.. وضمت القائمة 33 لاعبا، وهم:

«جلال حسن ومحمد حميد ومحمد صالح وعلي كاظم لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي وسامح سعيد وفرانس بطرس وحسام كاظم وضرغام إسماعيل ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وريبين سولاقا وسعد ناطق وميثم جبار وعدي شهاب وعلي كاظم لخط الدفاع».

كما ضمت أيضًا «أحمد ياسين وجيلوان حمد وهمام طارق ومازن فياض وحسين علي وأحمد جلال وجستين ميرام وأمجد عطوان وبشار رسن وصفاء هادي وإبراهيم بايش وكرار نبيل وأسامة رشيد لخط الوسط، ومهند علي وعلاء عباس وأيمن حسين وعلاء عبد الزهرة لخط الهجوم».