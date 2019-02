لا مفاجأة في خارطة توزيع الجوائز التي جاءت ضمن الحد الأعلى للتوقعات

حفل الاكاديمية الاميركية للفنون ” الاوسكار

متابعة الصباح الجديد:

لم تحمل نتائج الدورة ال91 لحفل الاكاديمية الاميركية للفنون ” الاوسكار” أي مفاجئة تذكر ، فكل توقعات المتابعين للحفل من نقاد وكتاب وكذلك الجمهور ، رشحت افلاما وممثلين معينين للفوز ، وجاءت النتائج مطابقة لغالبية هذه التوقعات ، خصوصا وان عرض هذه الافلام في مهرجانات سينمائية عالمية عديدة سبقت الحفل وحصولها على جوائز فيها ، قد وفر الفرصة لجمهور واسع لمشاهدتها والحكم عليها من النواحي الفنية والانتاجية ،كذلك كانت الترشيحات مؤشرا على فرص الفوز ، ففلم روما للمخرج الفونسو كوارون، حصل على عشر ترشيحات فاز في ثلاثة منها ،جائزة أفضل مخرج ، افضل فلم أجنبي غير ناطق بالانجليزية، أفضل تصوير سينمائي، وفلم جرين بوك، حصل على خمس ترشيحات فاز في ثلاثة منها كذلك هي ،افضل فلم ، أفضل ممثل مساعد، أفضل سيناريو أصلـي.

فرص السينما العربية في هذا الحفل كانت جيدة ، مع وصول فلم المخرجة اللبنانية نادين لبكي “كفر ناحوم” وهي ثاني مخرجة عربية تترشح للأوسكار بعد المخرجة اليمنية سارة اسحاق التي ترشح فلمها الوثائقي “ليس للجدران كرامة ” في حفل الاوسكار 2014، وكذلك فلم المخرج السوري طلال دركي ” عن الاباء والابناء “، الى القائمة النهاية للترشيحات ،لكنهما لم يصمدا أمام الافلام الاجنبية التي دخلت المنافسة، مثل الفلم المكيسكي ” روما” لمخرج ” الفونسلىو كوارون ،الذي حصل على 10 ترشيحات ،التي جاءت كل الترشيحات صالحه ، في فئة أفضل فلم أجنبي ، وكذلك الفلم الوثائقي “فري سولو ” في فئة افضل فلم وثائقي، حيث حصل الفلمان على كلا الجائزتين، البعض اعتبر فوز الممثل الاميركي من أصل مصري ،رامي مالك بجائزة الاوسكار كأفضل ممثل في فلم ” بوهيميان رابسودي، فوزا للعرب او للسينما العربية، لكن الامر ليس كذلك برأيي فرامي مالك من أبوين مصريين مهاجرين، وما جعل منه نجما مهما يحصل على الاوسكار يعود فضل فيه الى البلد التي درس الفن فيها، وأوصلته الى هذا المستوى الذي لم يصله فنان عربي، على الاقل في الحصول على جائزة الاوسكار .

البعض يرى ان حفل الاوسكار لم يعد يحمل ذلك البريق بدليل تراجع عدد المشاهدين الى 26،5 مليون مشاهد ، كذلك تراجع عائدات الاعلان الى 128 مليون دولار، مقارنة ب149 مليون دولار لعام 2018،وهي العائدات التي تحصل عليها شكرة ABC ، صاحبة حقوق البث الاساسية ، لكن رغم ذلك يبقى حفل توزيع جوائز الاوسكار هو الحفل الاكثر متابعة ، وجوائزه هي الجوائز التي يطمح كل صناع السينما في مختلف بقاع العالم للحصول عليها، كونها تدخل من ينالها في السجل الذهبي لعالم صناعة السينما في مختلف تخصصاته الفنية والانتاجية ،وها هو الحفل ال91 منه يعلن نتائجه التي جاءت كما يلي :-

جائزة أفضل فيلم: جرين بوكGreen Book ، جائزة أفضل ممثلة :أوليفيا كولمان عن دورها في فيلم ذا فيفوريت The FavouriteKجائزة أفضل ممثل :رامي مالك عن دوره في فيلم بوهيميان رابسودي Bohemian Rhapsody،جائزة أفضل مخرج :ألفونسو كوارون عن فيلم روماRoma، جائزة أفضل ممثل مساعد :ماهرشالا علي عن دوره في فيلم جرين بوكGreen Book ،جائزة أفضل ممثله مساعدة: ريجينا كينج عن دورها في فيلم إف بيلي استريت كود توكIf Beale Street Could Talk، جائزة أفضل فيلم أجنبي :الفيلم المكسيكي روما Roma ،جائزة أفضل سيناريو أصلى: جرين بوكGreen Book، جائزة أفضل سيناريو مقتبس: بلاك كلانسمان ،BlacKkKlansmanجائزة أفضل مونتاج صوت: بوهيميان رابسودي Bohemian Rhapsody، جائزة أفضل مزج صوتي: بوهيميان رابسودي Bohemian Rhapsody جائزة أفضل تصميم إنتاج: بلاك بانثر Black Panther، جائزة أفضل مؤثرات بصرية :فرست مان First Man ،جائزة أفضل مونتاج :بوهيميان رابسودي Bohemian Rhapsody، جائزة أفضل تصوير سينمائي :روما Roma ،جائزة أفضل موسيقى تصويرية: بلاك بانثر، Black Panther جائزة أفضل أغنية: شالو Shallow من فيلم إيه ستار إيز بورن A Star is Born ،جائزة أفضل تصميم أزياء: بلاك بانثرBlack Panther ،جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة طويل: سبايدر مان إنتو ذا سبايدر فيرس Spider-Man: Into the Spider-Verse،جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة قصير: باو “Bao، جائزة أفضل فيلم وثائقي طويل: فري سولو Free Solo ،جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير: بيريود إيند أوف سينتينس Period. End of Sentence،جائزةأفضل فيلم روائي قصير:سكن Skin ،جائزة أفضل ماكياج وتصفيف : شعر فايسVice.